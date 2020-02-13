İHA

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1.1 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,0 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 22.1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,8 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1.8 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 arttı.