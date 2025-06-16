Perakende sektörünü analiz eden rapor

Boyner Grup’un 2015’te hayata geçirdiği dijital platform Hopi, 10’uncu yılında “Hopi Perakende Raporu 2024” ile perakende sektörüne ışık tutuyor. 19 milyon müşterinin alışveriş alışkanlıklarını ve 30 farklı sektörden 300’ün üzerinde markanın verilerini analiz eden rapor, tüketici davranışlarına dair kapsamlı bilgiler sunuyor. Sadık müşterilerin sektörü nasıl şekillendirdiğinden özel gün alışveriş trendlerine kadar pek çok alanda içgörü sağlayan raporun, markalar için stratejik bir rehber niteliğinde olduğu vurgulandı

SADIK MÜŞTERİLER SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ OLDU

Rapora göre, 2024’te perakende sektörü sadık müşterilerin artan harcamalarıyla büyüdü. Yeni müşteri kazanımı için yapılan harcamalara rağmen, sadık müşteriler harcamalarını reel bazda %73 artırarak sektöre önemli bir katkı sağladı. Hopi Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü, “Ekonomik belirsizliklerde müşteriler tanıdık markalara yöneliyor. Sadık müşterilere odaklanan markalar, 2024’te büyümeyi başardı” dedi.

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AVM’LERDE TRAFİK AZALDI, HARCAMALAR ARTTI

2024’te AVM’lerde mağaza gezme oranı %38 düşerken, müşteri başı harcama reel bazda %63 yükseldi. 2025’te ise gezilen mağaza sayısında %11’lik bir artış gözlendi. Rapor, markaların bu trendden faydalanması için lokasyon bazlı iletişim ve hedefe odaklı kampanyalara ağırlık vermesi gerektiğini vurguluyor.

BÖLGESEL TÜKETİM FARKLILIKLARI Alışveriş alışkanlıkları bölgelere göre değişiklik gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de giyim ve ayakkabı harcamaları reel bazda 10 puan artarken; Ege ev dekorasyonuna, Marmara seyahate, Akdeniz gıda stoklamaya, İç Anadolu ise evcil hayvan ürünlerine odaklandı. Büyük şehirlerde kozmetik harcamaları iki katına çıkarken, küçük şehirlerde akaryakıt ve ev dekorasyonu harcamaları öne çıktı. ÖZEL GÜNLERDE İHTİYAÇLAR ÖNE ÇIKTI Özel günlerde ihtiyaçlar, indirimlerden daha fazla belirleyici oldu. Sevgililer Günü’nde alışverişlerin %70’i son üç güne sıkıştı; Eskişehir, son dakika alışverişinde lider oldu. Kurban Bayramı ve Babalar Günü, Black Friday’e kıyasla %20 daha fazla müşteriyi hareketlendirdi. Ancak markaların kampanya zamanlamasındaki eksiklikleri, bu dönemdeki potansiyeli tam değerlendirememelerine yol açtı. REKLAM HOPİ’NİN TEKNOLOJİK KATKISI Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi’nin pazarlama, sadakat ve ödeme teknolojilerini birleştiren özgün bir platform olduğunu belirtti. “Hopi, müşterisini tanıyan ve ihtiyaçlarına yanıt veren bir yapı. Günde 150 bin işlem ve 350 bin uygulama açılışıyla kullanıcılarımıza ve markalara değer katıyoruz” dedi. Şatıroğlu, Hopi’nin 10 yılda kullanıcılarına 13 milyar TL’lik “Paracık” kazandırdığını ve “Harcamaya Hazır Limit” ile 110 bin kişinin taksitli alışverişten faydalandığını ekledi.