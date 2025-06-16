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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende sektörünü analiz eden rapor - 19 milyon müşterinin alışveriş trendleri analiz edildi - İş-Yaşam Haberleri

        19 milyon müşterinin alışveriş trendleri analiz edildi

        Hopi, 10'uncu yılında Türkiye perakende sektörüne yol gösteren "Hopi Perakende Raporu 2024"ü yayınladı. 30 sektörden 300'den fazla markanın verileriyle 19 milyon müşterinin alışveriş davranışlarını inceleyen rapor, sadık müşterilerin sektöre katkısını ve bölgesel tüketim alışkanlıklarını detaylandırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:49
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        Perakende sektörünü analiz eden rapor
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        Boyner Grup’un 2015’te hayata geçirdiği dijital platform Hopi, 10’uncu yılında “Hopi Perakende Raporu 2024” ile perakende sektörüne ışık tutuyor. 19 milyon müşterinin alışveriş alışkanlıklarını ve 30 farklı sektörden 300’ün üzerinde markanın verilerini analiz eden rapor, tüketici davranışlarına dair kapsamlı bilgiler sunuyor. Sadık müşterilerin sektörü nasıl şekillendirdiğinden özel gün alışveriş trendlerine kadar pek çok alanda içgörü sağlayan raporun, markalar için stratejik bir rehber niteliğinde olduğu vurgulandı

        SADIK MÜŞTERİLER SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ OLDU

        Rapora göre, 2024’te perakende sektörü sadık müşterilerin artan harcamalarıyla büyüdü. Yeni müşteri kazanımı için yapılan harcamalara rağmen, sadık müşteriler harcamalarını reel bazda %73 artırarak sektöre önemli bir katkı sağladı. Hopi Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü, “Ekonomik belirsizliklerde müşteriler tanıdık markalara yöneliyor. Sadık müşterilere odaklanan markalar, 2024’te büyümeyi başardı” dedi.

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        AVM’LERDE TRAFİK AZALDI, HARCAMALAR ARTTI

        2024’te AVM’lerde mağaza gezme oranı %38 düşerken, müşteri başı harcama reel bazda %63 yükseldi. 2025’te ise gezilen mağaza sayısında %11’lik bir artış gözlendi. Rapor, markaların bu trendden faydalanması için lokasyon bazlı iletişim ve hedefe odaklı kampanyalara ağırlık vermesi gerektiğini vurguluyor.

        BÖLGESEL TÜKETİM FARKLILIKLARI

        Alışveriş alışkanlıkları bölgelere göre değişiklik gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de giyim ve ayakkabı harcamaları reel bazda 10 puan artarken; Ege ev dekorasyonuna, Marmara seyahate, Akdeniz gıda stoklamaya, İç Anadolu ise evcil hayvan ürünlerine odaklandı. Büyük şehirlerde kozmetik harcamaları iki katına çıkarken, küçük şehirlerde akaryakıt ve ev dekorasyonu harcamaları öne çıktı.

        ÖZEL GÜNLERDE İHTİYAÇLAR ÖNE ÇIKTI

        Özel günlerde ihtiyaçlar, indirimlerden daha fazla belirleyici oldu. Sevgililer Günü’nde alışverişlerin %70’i son üç güne sıkıştı; Eskişehir, son dakika alışverişinde lider oldu. Kurban Bayramı ve Babalar Günü, Black Friday’e kıyasla %20 daha fazla müşteriyi hareketlendirdi. Ancak markaların kampanya zamanlamasındaki eksiklikleri, bu dönemdeki potansiyeli tam değerlendirememelerine yol açtı.

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        HOPİ’NİN TEKNOLOJİK KATKISI

        Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi’nin pazarlama, sadakat ve ödeme teknolojilerini birleştiren özgün bir platform olduğunu belirtti. “Hopi, müşterisini tanıyan ve ihtiyaçlarına yanıt veren bir yapı. Günde 150 bin işlem ve 350 bin uygulama açılışıyla kullanıcılarımıza ve markalara değer katıyoruz” dedi. Şatıroğlu, Hopi’nin 10 yılda kullanıcılarına 13 milyar TL’lik “Paracık” kazandırdığını ve “Harcamaya Hazır Limit” ile 110 bin kişinin taksitli alışverişten faydalandığını ekledi.

        GELECEK HEDEFİ: PARÇALI HİSSE YATIRIMI

        Hopi, Oyak Yatırım ile Borsa İstanbul’da hisse senedi ve fon işlemlerine başladı. Yakında kullanıcılarına Amerikan Borsalarında 1 dolardan başlayan tutarlarla Apple, Tesla ve Google gibi şirketlere yatırım imkânı sunmayı planlıyor.

        VERİ GÜVENLİĞİNDE ŞEFFAFLIK

        Hopi, 19 milyon kullanıcısının veri güvenliğine öncelik veriyor. Mihrican Ünlü, “Kişisel verileri markalarla paylaşmıyor, analizleri anonim ve istatistiksel olarak yapıyoruz. Bu, güvenilirliğimizin temelini oluşturuyor” dedi.

        Hopi Pazarlama Direktörü Selvi Talipoğlu, 10’uncu yıl sloganı “Milyonların Alışveriş Gücü”nün, 19 milyon kullanıcının oluşturduğu ekosistemi yansıttığını belirtti. “Hopi, kullanıcılarına özel avantajlarla akıllı alışveriş imkânı sunuyor. Bu model, hem kullanıcılar hem de iş ortaklarımız için kazanç sağlıyor” şeklinde konuştu.

        MARKALAR İÇİN STRATEJİK REHBER

        Rapor, markalara müşteri davranışlarını anlamaları ve stratejilerini buna göre şek_packaginglendirmeleri için önemli veriler sunuyor. Örneğin, 1 milyon müşterinin sadece siyah renk giydiği ve kombinlerini tek reyonda görmek istediği bilgisi, markalara hedef odaklı kampanyalar için yol gösteriyor.

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