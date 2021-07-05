Hocayı belirleyen Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Vitor Pereira 4'ü zorunlu, biri ise şartlara göre olmak üzere 5 transfer istedi. Portekizli çalıştırıcı, sağ bek, 2 kanat oyuncusu ve 1 de üst düzey forvetin kesin olarak alınmasını isterken şartlara göre sol beke talebini de dile getirdi.

İLK HEDEF ARNAUTOVIC!

Pereira'nın forvet mevkisi için ilk tercihi Shanghai Port'tan öğrencisi Marko Arnautovic. Çin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Avusturyalı forvet için şartlar zorlanacak. Arnautovic ismine başkan Ali Koç'un da sıcak baktığı öğrenildi.

2 İSİM YOLCU!

Öte yandan Fenerbahçe, Mame Thiam ile Samatta'yı elden çıkaracak. Böylece yeni transferler için maaş kontenjanı açılacak.

Samatta'nın Belçika ve Fransa'dan taliplerinin olduğu öğrenildi. Tanzanyalı forvetin önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.