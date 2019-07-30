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HaberlerTeknoloji

PES 2020 demo sürümü yayınlandı! PES 2020 sistem gereksinimleri neler? PES 2020'de hangi takımlar olacak?

PES 2020 demo sürümü yayınlandı. Oyun konsolları ve bilgisayar dünyasının en çok oynanan futbol oyunlarından PES 2020 demo sürümü oyunseverler ile buluştu. Peki PES 2020 sistem gereksinimleri neler? PES 2020'de hangi takımlar olacak? İşte PES 2020 oyunu detayları...

PES 2020

PES 2020 sistem gereksinimleri neler? PES 2020'de hangi takımlar olacak? soruları oyunseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Merakla beklenen PES 2020 futbol oyununun demo sürümü oyun geliştirici firma tarafından piyasaya sürüldü. Demo sürümünde Barcelona, Manchester United ve Juventus başta olmak üzere 13 takımın yer aldığı PES 2020'de Allianz Arena, Allianz Parque ve Neu Sonne Arena Stadyumları açık olacak. İşte PES 2020 oyunu detayları...

PES 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyunun sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler, oyunun 10 Eylül tarihinde tam anlamıyla çıkmasının ardından netleşecek. Şimdilik sadece 64 bit işlemci ve işletim sistemi, oyun için talep edilen özelliklerin başında yer alacak.

DEMO SÜRÜMDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Oyunun demo sürümünde yer alan takımlar şu şekilde;

FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern Munich

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

San Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

OYUN GELİŞTİRMESİ İÇİN INIESTA'DAN DANIŞMANLIK ALINDI

PES 2020'de sahada gerçekleştirilen her hareketin, en dikkatli futbol hayranlarının bile detaylı incelemelerine yanıt vermesini sağlamak adına mümkün olan her noktada uzman görüşlerine başvuruldu.

Etrafındaki alanı okuyabilme ve geçilemez olarak görülen defans hattının en küçük boşluklarından sıyrılma yeteneğine sahip olan Andrés Iniesta'nın bu doğuştan gelen yeteneğini yeni, dinamik bir top sürme tekniğine yansıtmak için Iniesta ile yakından çalıştı.

Serinin hayranları kabul edecektir ki aslına uygunluk, PES'te her zaman çok önemli olmuştur ve bu durum, sahadaki başarılarınızda olduğu kadar başarısızlıklarınız için de geçerlidir.Bu felsefe doğrultusunda PES 2020'de oyuncu hataları gerçekçi bir şekilde resmedilerek rakipleriniz tarafından yapılan dikkatsizce hatalardan faydalanabilmeniz için daha çok fırsat yaratılacak ve aynı şekilde oyununuzu isabetli bir şekilde oynamanızı sağlamak için müsabakanın her anını yaşamanız ve solumanız adına sizi teşvik edecek.

Ayrıca topun kontrolünü kişisel oyun tarzınıza uygun bir şekilde sağlamanıza imkan veren çeşitli yeni ilk dokunuş teknikleri de eklendi.

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