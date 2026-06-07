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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peş peşe 3 acı! Baba ve kızı da öldü! | Son dakika haberleri

        Peş peşe 3 acı! Baba ve kızı da öldü!

        Isparta'da kahreden bir kaza yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı olayda hayatını kaybeden annenin ardından, baba ile kızları da kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        Peş peşe 3 acı! Baba ve kızı da öldü!

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Turan Taşyaran'ın (69) yaralanan kızı Zekiye Hacıvelioğlu (43) aynı gün, eşi Mehmet Taşyaran (73) ise bugün hastanede öldü.

        DHA'nın haberine göre kaza, 5 Haziran'da Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkisinde meydana geldi. Turgut Kuzal (56) idaresindeki otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, Turan Taşyaran hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Zekiye Hacıvelioğlu da aynı gün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne Turan Taşyaran ile kızı Zekiye Hacıvelioğlu, dün Yalvaç ilçesinde bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildi.

        Turan Taşyaran’ın eşi Mehmet Taşyaran da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mehmet Taşyaran’ın cenazesi, Sücüllü köyünde toprağa verilecek.

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