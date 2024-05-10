Peter Zhou: Türkiye uluslararası teknoloji yatırımları için umut verici

Çin merkezli Huawei’nin Veri Depolama Ürün Grubu Başkanı Peter Zhou, Berlin'de düzenlenen yıllık Yenilikçi Veri Altyapısı Forumu’nda yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı Huawei'nin Türkiye’deki faaliyetlerini 5 lokasyonda sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye’de Huawei’nin AR-GE Merkezi olduğunu hatırlatan Zhou, burada çoğunluğu Türk mühendislerince olmak üzere yazılım ve teknoloji üzerine çalışmalar yapıldığını belirtti.

Zhou, "Türkiye’de çalışanlarımız sadece Huawei için teknoloji icat etmiyorlar, yerel ortaklara ve şirketlere hizmet veriyorlar. Türkiye’de sadece iş ortağı olmak için değil aynı zamanda ülkedeki akademi dünyasıyla, araştırma enstitüleriyle işbirliği yapmak için de yatırım geldiğini görüyorum. Türkiye, Huawei'den daha fazla yatırım için çok umut verici" ifadelerini kullandı.