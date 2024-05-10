Veri depolamada yapay zeka dönemi

Veri depolama alanındaki yenilikleri IDI FORUM 2024’te paylaştı
IDI FORUM 2024 (İnovatif Veri Altyapısı Forumu), 'Hazır Veri Altyapısı Oluşturma" temasıyla, 7 Mayıs'ta Berlin'de gerçekleştirildi. Huawei etkinlik kapsamında; veri dayanıklılığı, veri performansı ve dayanıklılık gibi kavramları detaylı olarak ele aldı
Veri depolamanın geleceği, IDI FORUM’da ele alındı. Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilen etkinliğe üst düzey Huawei yöneticilerinin yanı sıra, fikir liderleri ve farklı endüstrilerden yöneticiler katıldı.
Huawei Enterprise Avrupa Başkanı Will Song, İnovatif Veri Altyapısı Forumu'nda yaptığı açılış konuşmasında, veri ve yapay zekanın (AI) önemine değinerek, "Hızla akıllı bir dünyaya giriyoruz. Veriler patlayıcı bir büyüme yaşıyor ve yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor" dedi. Song, Avrupa için yeni fırsatlar hakkında konuşarak, "Zeka, önümüzdeki on yıl içinde Avrupa için yeni fırsatlar açacak" ifadelerini kullandı ve Huawei'in bu trendi takip etmek için 'Tüm Zeka' stratejisini önerdiğini belirtti.
"GÜÇ TÜKETİMİ YÜZDE 20 AZALTILDI"
Song ayrıca, markanın yenilikçi ürünler ve çözümler sunmaya devam edeceğini ve şu ana kadar 150'den fazla ülke ve bölgede 25.000'den fazla müşteriye hizmet verdiklerini vurguladı. Avrupa'nın yeşil geçişini destekleme çabalarına değinen Song, "Büyük miktarlarda yapılandırılmamış veriyi ele alan ürünlerimiz var ve OceanStor Pacific Scale-out Depolama, sektördeki en yüksek flash kapasite yoğunluğuna sahiptir. Bu ürün, Avrupa'daki önde gelen eğitim müşterilerimizden birinin depolama güç tüketimini %20 azaltmasına yardımcı olmuştur" şeklinde konuştu.
Huawei Veri Depolama Ürün Hattı Başkanı Dr. Peter Zhou, Veri Uyanış Çağında Veri Depolamanın Yeniden Tanımlanması başlıklı konuşmasında, veri depolamanın geleceğinin ultra performans, veri dayanıklılığı, yeni veri paradigmaları, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve veri kumaşı gibi çoklu yetenekler tarafından yönlendirileceğini söyledi. Dr. Peter Zhou, Huawei'nin veri uyanış çağında müşteri zorluklarına ve taleplerine odaklanarak öncü AI-hazır veri altyapısı inşa etme taahhüdüne vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı.
YAPAY ZEKA İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ VERİ DEPOLAMA
Bu yenilikler, Huawei OceanStor A serisi depolama modellerine güçlü bir ek olan yüksek performanslı OceanStor A800'ün piyasaya sürülmesi için zemin hazırladı. AI için özelleştirilmiş OceanStor A800, AI küme kullanımını %30 artırabilir ve performans açısından, rakip sağlayıcınınkinden dört ve sekiz kat daha iyi bant genişliği ve IOPS sunuyor. Ölçeklenebilirlik açısından, OceanStor A800, 512 kontrole kadar dışa doğru ölçeklenmeyi ve maksimum 4096 hesaplama kartına kadar yukarı doğru ölçeklenmeyi destekler. Alan ve enerji tasarrufu açısından, 1 PB/U olağanüstü depolama yoğunluğu ve 0.7 watt/TB enerji verimliliği sağlıyor.
Aynı zamanda, depolama ortamındaki yenilikler sürdürülebilir gelişimi yönlendiriyor. Huawei'nin yeni çıkan yüksek kapasiteli SSD'leri, aynı disk boyutuyla 10 kat daha fazla kapasite sağlıyor, bu da bir veri merkezinin enerji tüketimini daha da azaltabilir. Disk başına 128 TB kapasiteli yeni SSD'ler, her bir PB veri depolandığında, rakip sağlayıcının SSD'lerine kıyasla %88 daha az depolama alanı ve %92 daha az enerji tüketiyor.
AI'ye hazır olmak için işletmelerin veriye hazır olması gerekiyor. DME'de yerleşik Omni-Dataverse küresel dosya sistemi, işletme veri varlıklarını bölgeler arası görünür, yönetilebilir ve mobil hale getirerek, işletmeler için sağlam bir AI veri gölü depolama temeli oluşturuyor.