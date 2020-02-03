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HaberlerEnerji

Petrol fiyatları koronavirüsle düştü

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 56.24 dolardan işlem görüyor. Koronavirüs sebebiyle yaşanan talep düşüşüyle fiyatlar yüzde 3.3 gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü

petrol fiyatları
AA

Cuma günü 59.45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3.3 kayıpla 56,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51.52 dolardan alıcı buldu.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 361'e yükselmesiyle küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor. Salgınla birlikte petrol fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 56.59 ile 56.97 dolar aralığının direnç, 56.31 ile 55.83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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