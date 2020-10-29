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Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Almanya ve Fransa'mın yeni koronavirüs kısıtlamalarının ardından petroldeki kayıplar arttı. Brent petrolün varil fiyatında son 2 günde yüzde 8.5'lik düşüş yaşandı

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor - haberler
Petrol tepetaklak
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Dün 40 dolarlık kritik seviyenin altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bugün de düşüşünü sürdürdü. Brent petrol fiyatı son 24 saatte yüzde 3.3 düşüşle 37.8 dolara geriledi.

Böylece petrol fiyatındaki 2 günlük düşüş yüzde 8.5'i buldu. Son düşüşle beraber Brent petrol fiyatı 2020 genelinde şu ana kadar yüzde 39 gerilemiş oldu.

Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da benzer bir şekilde bugün yüzde 3.3 düşüşle 36.1 dolara geriledi.

Son düşüşlerde koronavirüs vakalarında dünya genelinde yaşanan artışlar etkili oldu. Dün Almanya ve Fransa yeni koronavirüs kısıtlamaları açıkladı. Almanya'da kasım başından itibaren paket servis yapanlar dışında tüm restoran ve barlar kapatıldı. Ayrıca 2 hafta sonra gidişata göre yeni önlemler açıklanabileceği duyuruldu.

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da ise 30 Ekim'den itibaren sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Benzer şekilde 2 hafta sonra yeniden bir değerlendirme yapılıp ek tedbire ihtiyaç olup olmadığına karar verilecek

Benzer bir şekilde ABD'de de salgında artış eğilimi gözlemlenirken bu seyahat, özellikle de havacılık sektörü için durgunluk anlamına geliyor.

Tüm bu kısıtlamalar doğal olarak petrol talebinin düşeceği beklentisini artırıyor ve fiyatlar geriliyor. Bunun yanında Amerikan Petrol Enstitüsü geçtiğimiz hafta ülkedeki petrol stoklarının 4.58 milyon varil yükseldiğini açıkladı. Bu da fiyatları etkiledi.

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