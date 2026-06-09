Petrol fiyatlarında gerileme
Petrol fiyatları, Ortadoğu'daki gerilimin ardından karşılıklı saldırıları durdurma konusunda anlaşılmasıyla geriledi
Giriş: 09 Haziran 2026 - 08:44 Güncelleme:
Petrol, İsrail ve İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirme çabalarını tehlikeye atan gerilimin ardından karşılıklı saldırıları durdurma konusunda anlaşılmasıyla geriledi.
Bloomberg HT'nin verilerine göre brent petrol, pazartesi gününü hafif yükselişle kapatmasının ardından varil başına 93 dolar seviyesine doğru düşerken, ABD ham petrolü (WTI) 91 doların altına indi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinin şimdilik İran'a karşı ateşkes pozisyonunu koruduğunu ancak Tahran'ın yeniden saldırması halinde karşılık vereceğini söyledi. İran medyası da benzer yönde açıklamalar yaptı. Bu gelişmeler petrol fiyatlarında düşüşü getirdi.
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