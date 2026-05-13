Petrol geriledi: Gözler Trump–Jinping zirvesinde

Trump’ın Çin ziyareti öncesi İran’daki ateşkesin kırılganlığı nedeniyle petrol fiyatları geriledi.

Petrol fiyatları Çarşamba günü düşüş göstererek, üç günlük yükselişin ardından geriledi. Yatırımcılar, Ortadoğu’daki kırılgan ateşkes gelişmelerini beklerken, ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında Pekin’de yapılacak kritik zirveye hazırlanıyordu.

Brent petrol vadeli işlemleri 11.09 itibarıyla 86 sent ya da %0,8 düşüşle varil başına 106,91 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri ise 1,04 dolar ya da %1 düşüşle 101,14 dolara indi.

ABD-İsrail’in Şubat ayı sonunda İran’a karşı başlattığı ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasının ardından, her iki gösterge de büyük ölçüde varil başına 100 dolar seviyesinde ya da üzerinde seyretti.

Phillip Nova’nın kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, “Tedarik kesintilerine ilişkin endişeler ve Ortadoğu’daki belirsizlik, yatırımcılar net bir yön belirlemekte zorlansalar bile petrol fiyatlarını güçlü bir şekilde destekliyor” dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN, Xi İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR

Salı günü, ABD-İran ateşkesinin kalıcı olacağına dair umutların azalmasıyla petrol fiyatları %3’ten fazla yükselerek önceki kazanımlarını genişletti. Bu durum, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık beşte birinin normalde aktığı boğazın yeniden açılması ihtimalini azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü kalıcı bir barış anlaşması umutları azalırken ve Tahran boğaz üzerindeki kontrolünü sıkılaştırırken bile, İran’la savaşı sona erdirmek için Çin’in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini söyledi.

Trump yönetiminin yaptırım baskısına rağmen Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda. Trump’ın Perşembe ve Cuma günleri Xi ile görüşmesi planlanıyor.

Eurasia Group, müşterilerine gönderdiği bir notta, “Kesintinin süresi ve arz kaybının boyutu - şimdiden 1 milyar varili aşmış durumda - petrol fiyatlarının yılın geri kalanında varil başına 80 doların üzerinde kalacağı anlamına geliyor” dedi.

YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ PETROL TALEBİNİ BASKILIYOR

İran’la savaş, petrol fiyatlarındaki artışın yakıtları daha pahalı hale getirmesiyle ABD ekonomisini olumsuz etkilemeye başladı ve ekonomistler önümüzdeki aylarda ikinci tur etkilerin görüleceğini tahmin ediyor.

Nisan ayında ABD’de tüketici fiyatları üst üste ikinci ayda da keskin bir artış göstererek yaklaşık üç yılın en büyük yıllık enflasyon artışına yol açtı ve bu durum, Federal Rezerv’in faiz oranlarını bir süre sabit tutacağı beklentilerini güçlendirdi.

Yüksek faiz oranları borçlanmayı daha pahalı hale getirerek petrol talebini olumsuz etkileyebilir.

İran savaşı devam ederken, piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine dayandırdığı bilgilere göre geçen hafta ABD ham petrol stokları üst üste dördüncü hafta düşüş gösterdi ve damıtılmış yakıt stokları da azaldı. ABD hükümetinin stoklarla ilgili verileri Çarşamba günü daha sonra açıklanacak.

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.