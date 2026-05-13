Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.653,85 %-0,85
        DOLAR 45,4177 %0,10
        EURO 53,1612 %-0,27
        GRAM ALTIN 6.852,66 %-0,41
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,00 %-0,29
        BITCOIN 81.144,00 %0,58
        GBP/TRY 61,4022 %-0,11
        EUR/USD 1,1701 %-0,32
        BRENT 107,49 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 11.204,10 %-0,41
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Petrol geriledi: Gözler Trump–Jinping zirvesinde

        Petrol geriledi: Gözler Trump–Jinping zirvesinde

        Petrol fiyatları, İran'daki ateşkesin kırılganlığı ve küresel jeopolitik gerilimler nedeniyle üç günlük yükselişin ardından geriledi. Brent ve WTI tarafında düşüş görülürken, yatırımcılar Trump–Xi zirvesi öncesi piyasayı yakından izliyor. Ortadoğu kaynaklı arz endişeleri ise fiyatlardaki oynaklığı artırmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol geriledi: Gözler Trump–Jinping zirvesinde

        Trump’ın Çin ziyareti öncesi İran’daki ateşkesin kırılganlığı nedeniyle petrol fiyatları geriledi.

        Petrol fiyatları Çarşamba günü düşüş göstererek, üç günlük yükselişin ardından geriledi. Yatırımcılar, Ortadoğu’daki kırılgan ateşkes gelişmelerini beklerken, ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında Pekin’de yapılacak kritik zirveye hazırlanıyordu.

        Brent petrol vadeli işlemleri 11.09 itibarıyla 86 sent ya da %0,8 düşüşle varil başına 106,91 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri ise 1,04 dolar ya da %1 düşüşle 101,14 dolara indi.

        ABD-İsrail’in Şubat ayı sonunda İran’a karşı başlattığı ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasının ardından, her iki gösterge de büyük ölçüde varil başına 100 dolar seviyesinde ya da üzerinde seyretti.

        REKLAM

        Phillip Nova’nın kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, “Tedarik kesintilerine ilişkin endişeler ve Ortadoğu’daki belirsizlik, yatırımcılar net bir yön belirlemekte zorlansalar bile petrol fiyatlarını güçlü bir şekilde destekliyor” dedi.

        ABD BAŞKANI TRUMP'IN, Xi İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR

        Salı günü, ABD-İran ateşkesinin kalıcı olacağına dair umutların azalmasıyla petrol fiyatları %3’ten fazla yükselerek önceki kazanımlarını genişletti. Bu durum, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık beşte birinin normalde aktığı boğazın yeniden açılması ihtimalini azalttı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü kalıcı bir barış anlaşması umutları azalırken ve Tahran boğaz üzerindeki kontrolünü sıkılaştırırken bile, İran’la savaşı sona erdirmek için Çin’in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini söyledi.

        Trump yönetiminin yaptırım baskısına rağmen Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda. Trump’ın Perşembe ve Cuma günleri Xi ile görüşmesi planlanıyor.

        REKLAM

        Eurasia Group, müşterilerine gönderdiği bir notta, “Kesintinin süresi ve arz kaybının boyutu - şimdiden 1 milyar varili aşmış durumda - petrol fiyatlarının yılın geri kalanında varil başına 80 doların üzerinde kalacağı anlamına geliyor” dedi.

        YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ PETROL TALEBİNİ BASKILIYOR

        İran’la savaş, petrol fiyatlarındaki artışın yakıtları daha pahalı hale getirmesiyle ABD ekonomisini olumsuz etkilemeye başladı ve ekonomistler önümüzdeki aylarda ikinci tur etkilerin görüleceğini tahmin ediyor.

        Nisan ayında ABD’de tüketici fiyatları üst üste ikinci ayda da keskin bir artış göstererek yaklaşık üç yılın en büyük yıllık enflasyon artışına yol açtı ve bu durum, Federal Rezerv’in faiz oranlarını bir süre sabit tutacağı beklentilerini güçlendirdi.

        Yüksek faiz oranları borçlanmayı daha pahalı hale getirerek petrol talebini olumsuz etkileyebilir.

        İran savaşı devam ederken, piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine dayandırdığı bilgilere göre geçen hafta ABD ham petrol stokları üst üste dördüncü hafta düşüş gösterdi ve damıtılmış yakıt stokları da azaldı. ABD hükümetinin stoklarla ilgili verileri Çarşamba günü daha sonra açıklanacak.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İneğin bostanıma girdi kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Töngel köyünde komşunun bostanına giren inek akrabalar arasında kavgaya neden oldu, kavgada silah kullanıldı, 18 yaşındaki Yasin Işık hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"