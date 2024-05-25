Petrol zengini Nijerya, petrol ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcıyor
Nijerya, petrol ve doğalgaz zengini olmasıyla biliniyor. Ancak Afrika ülkesi, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünlerine her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Nijerya akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor
Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen "Öncü Ekonomi Söylemi" başlıklı programda, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın açıklaması okundu.
Shettima, açıklamasında, Nijerya'nın petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcadığını kaydetti.
Hükümetin Nijeryalıların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini belirten Shettima, hükümetin desteği ve devlete ait rafinerilerin yenilenmesi sayesinde ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son verileceğini bildirdi.
Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.