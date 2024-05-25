Petrol zengini Nijerya, petrol ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcıyor Nijerya, petrol ve doğalgaz zengini olmasıyla biliniyor. Ancak Afrika ülkesi, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünlerine her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Nijerya akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 25.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:16 facebook

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