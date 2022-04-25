Petrolde Çin ve ABD düşüşü

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden karantina önemleri ve ABD'de olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri etkili oldu.

Perşembe günü, Uluslararası Para Fonu Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise talep yönlü endişeleri artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 104,05 dolar aralığının direnç, 101,69 ile 100,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.