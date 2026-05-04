        Peugeot 408'de Türkiye için iddialı hedef! Liderlik sürecek

        Türkiye '408' liderliğini sürdürecek

        Peugeot, makyajlı Peugeot 408 modelini Türkiye'de satışa sunarken, bu modeldeki küresel liderliğini korumayı hedefliyor. Marka Direktörü Gupse Kaplan, 2026'da 75 bin adet toplam satış ve 408 özelinde 10 bin adetlik hedef belirlediklerini açıklarken, satacakları her 4 SUV'dan 1'inin 408 olacağını bildirdi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:22 Güncelleme:
        Türkiye '408' liderliğini sürdürecek

        Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun dünyada en çok Türkiye'de satılan modeli 408, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Görünümü güncellenen otomobilin, yeni dönemde de dünyada en çok Türkiye'de satılması hedefleniyor.

        Yeni 408'in Marsilya'daki lansmanında açıklamalarda bulunan Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, Fransız markanın gelecek hedefleri ile otomotiv pazarındaki güncel duruma yönelik önemli mesajlar verdi.

        Türkiye'de artık 70 bin adet satış bandında oturmuş bir oyuncu olduklarını kaydeden Kaplan, 2026 için 75 bin adetlik satış adedi hedeflediklerini aktardı. Kaplan, 2026 yılı pazar tahminlerini ise 1.3 milyon adet olarak açıkladı.

        Yeni satışa sunulan makyajlı 408'in Türkiye'de bugüne kadar 40 bin adetlik satışa ulaştığını da belirten Kaplan, "Türkiye'nin 408 satışlarındaki küresel liderliğini devam ettirmesini istiyoruz. 2026’da yeni 408'den 10 bin adet satmayı planlıyoruz. 408, toplam SUV satışlarımız içinde yüzde 25 pay alacak" dedi.

        Pazar dinamiklerine de değinen Kaplan, nisan ayının mart ile paralel seyrettiğini ve yaklaşık 100 bin adetlik bir satış hacmi beklendiğini ifade etti.

        Yılın devamında ise ürün gamının genişlemeye devam edeceğini aktaran Kaplan, 308 ve hafif ticari tarafta Expert Kargo modellerinin Türkiye yollarına çıkacağını söyledi.

        YENİ GÖRÜNÜM, YENİ MOTOR

        Makyajlı 408, Allure ve GT donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Stellantis Grubu'nun diğer modellerinde de karşımıza çıkan yeni 1.2 litrelik hibrit motor, 145 beygir güç üretiyor. Bu motor gücünü ön tekerleklere 'eDCS6' 6 ileri çift kavrama şanzıman ile iletiyor.

        Makyaj ile birlikte ön görünümü değişen otomobil, markanın ilk aydınlatmalı logosunu kullanıyor.

        Fransız markanın 'üç pençe' ışık imzası makyajın yenilikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, çift far tasarımı da yine 408'i yeni trendlere uygun hale getiriyor. Dış tasarımda siyah renk kullanımı artarken, arka kısımda ise yeni aydınlatmalı 'Peugeot' yazısı yer alıyor. Ayrıca, yeni 408'in her iki versiyonu 19 inç yeni tasarım jantlarla geliyor.

        KABİNDE DEĞİŞİM SINIRLI

        Otomobilin iç tasarımında ise makyaj ile birlikte herhangi bir fark bulunmuyor.

        Fakat, artık GT versiyonda opsiyonel olarak Focal ses sistemi alınabiliyor. Sürüş güvenliğini artırmak için standart olarak Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Tespit Kamerası ile donatılmış durumda. Bu sistem, sürücünün dikkatini ve yorgunluk seviyesini izlemek üzere sürücü tarafındaki A sütununda bulunan bir kamera ile kullanıyor. Sistem yorgunluk vb. anormal bir durum tespit ederse görsel ve sesli bir uyarı veriyor.

        Genel sürüş özellikleri değişmeyen 408'in, Marsilya yollarında yaptığımız 100 kilmetrelik test sürüşünde artık daha sessiz olduğunu gözlemledik. Bunda, her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da aracın yalıtım seviyesinin artırılmasından kaynaklı olduğunu ise markanın Fransız yetkililerinden öğreniyoruz.

        Yeni motor ve şanzımanın etkisi ile yakıt tüketiminde 1-1.5 litrelik tasarruf da sağlanırken, aracın otoyol sürüşlerindeki 'akıcılık' hissiyatı da iyileştirilmiş. Vites geçişlerini hissettirmeyen yeni şanzıman, aracı yaklaşık 10 beygir artan güç ile birlikte rahatlıkla yüksek hızlara çıkarabiliyor.

