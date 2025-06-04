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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza - Futbol Haberleri

        PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'e çeşitli cezalar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:01
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        PFDK'dan Beşiktaş ve G.Saray'a ceza
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübün yanı sıra Süper Lig'e yeni yükselen Fatih Karagümrük'e çeşitli cezalar verdi.

        TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Onvo Antalyaspor'a 528 bin lira, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin lira, Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ise 84 bin lira para cezası verdi.

        Kurul, Beşiktaş'ın yanı sıra Solwie Energy Fatih Karagümrük, Onvo Antalyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.

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