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PFDK'dan Şenol Güneş'e ceza!

PFDK, Şenol Güneş'e 'basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 104 bin TL para cezası verdi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya 100 bin TL para cezası, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'ya ise 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin TL para cezası verildi

PFDK'dan Şenol Güneş'e ceza!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi siteden yapılan açıklama ile PFDK kararlarını açıkladı.

PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 104 bin TL para cezasına çarptırıldı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise 1 maç men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İşte yapılan açıklama:

"1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü başkanı FARUK KOCA ’nın, 21.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, Kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi HÜSEYİN AYTEKİN ’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi HÜSEYİN AYTEKİN ’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. teknik sorumlusu VINCENZO MONTELLA’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR 234 ve 235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ ’in, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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