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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK'den Erden Timur'a ceza! - Galatasaray Haberleri

        PFDK'den Erden Timur'a ceza!

        PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a "bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle" 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 21:59 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:59
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        PFDK'den Erden Timur'a ceza!
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        İşte PFDK'den yapılan açıklama:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 143.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

        KULÜBE 150 BİN TL CEZA

        Öte yandan, Galatasaray Kulübü'nde yayın talimatına uyulmadığı için 150 bin TL ceza verildi.

        PFDK, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

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