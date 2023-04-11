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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK, Mauro Icardi kararını açıkladı! Ahmet Nur Çebi, Dursun Özbek ve Emre Belözoğlu...
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PFDK'dan Icardi, Çebi, Özbek ve Belözoğlu kararları!

Son dakika haberine göre PFDK, Mauro Icardi'ye sosyal medya paylaşımı nedeniyle 150 Bin TL para cezası verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken Emre Belözoğlu ise dört maçtan men edildi

PFDK, Mauro Icardi kararını açıkladı! Ahmet Nur Çebi, Dursun Özbek ve Emre Belözoğlu...
HABERTURK.COM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na da 4 maçtan men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"1- Galatasaray'ın, 05.04.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 2 bin TL para cezası ile cezalandırılması,
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Galatasaray sporcusu Mauro Emanuel Icardi’nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan hakem ve Diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Medipol Başakşehir teknik sorumlusu Emre Belözoğlu’nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Beşiktaş'ın, kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılması,
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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