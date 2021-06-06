NBA'de play-offlarda konferans yarı finalleri heyecanı başladı. Artık sadece 8 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği play-offlarda bu akşan Philedelphia 76ers ve Atlanta Hawks, konferans finali için ilk kez karşı karşıya gelecek.

PHILA ATLANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Philedelphia 76ers ve Atlanta Hawks maçı bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak ve S-Sport'tan canlı yayınlanacak...

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA?

D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır.