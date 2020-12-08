PSG Başakşehir maçında ırkçı bir ifadeye maruz kalan Pierre Webo'ya dair merak edilenleri bir araya getirdik.



PIERRE WEBO KİMDİR?

1 metre 81 santimetre boyundaki golcü oyuncu profesyonel kariyerine 2000 yılında Uruguay'da Club Nacional de Football takımında başladı. 3 yıl forma giydiği Uruguay'da 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Webo, 21 maçta 15 gol kaydetti. Webo 2002 senesinde ise Sudamericana Kupasında gol kralı olma başarısı gösterdi.

2003 yılında İspanya 2. lig ekiplerinden Leganés'e transfer olan Pierre Webo'yu aynı senenin yaz döneminde La Liga takımlarından Osasuna kadrosuna kattı. 4 sezon Osasuna forması giyen golcü oyuncu 114 maçta 20 gol attı. 2007 yılında Mallorca'ya transfer olan yıldız futbolcu 5 sezon mücadele ettiği İspanyol ekibinde çıktığı 113 karşılaşmada ağları 27 kez havalandırdı.

2011-2012 sezonunun başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kadrosuna kattığı Webo ilk sezonunda lig ve kupada 37 maça çıkarken; 15 gol kaydetti. 2012-2013 sezonunun ilk yarısında da 19 karşılaşmada forma giyen Pierre Webo rakip ağlara 9 gol gönderdi.

Kamerun Milli Takımı'nda da yer alan golcü oyuncu, 49 maçta 16 gol attı. Kamerun formasıyla 2 kez Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Webo, 2010 Dünya Kupası'nda da ülkesinin milli takımında yer aldı.