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        Piiz grubu üyesine saldırıda karar açıklandı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Piiz grubu davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşını öldüresiye döven tutuksuz sanık Bilge Kaan Korkmaz hakkında mahkeme "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:35
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        Ankara'da Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını döverek hastanelik eden Bilge Kaan Korkmaz'ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

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        Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Piiz grubu davulcusu Mehmet Dudarık ile Oğuzhan Oğuz ve sanık Bilge Kaan Korkmaz hazır bulundu.

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        Savcı, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ederek, mütalaasını tekrarladı. Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, beraatini talep etti.

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        Sanık Korkmaz yaşanan olaydan dolayı pişmanlığını dile getirirken, müşteki Dudarık ise sanığın cezalandırılmasını mahkemeden talep etti.

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        4 YIL 3 AY 22 GÜN HAPSE MAHKUM EDİLDİ

        Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Korkmaz'ın, Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemini "kasten yaralama" suçundan değerlendirerek toplamda 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

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        NE OLMUŞTU?

        Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren, rock müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı.

        Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı.

        Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı.

        Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı.

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        Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        #ANKA
        #piiz grubu üyelerine saldırı davası
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