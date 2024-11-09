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        Haberler Yaşam Pilates yaparken meşhur olan kedi Şiraz yeni yuvasını arıyor

        Pilates yaparken meşhur olan kedi Şiraz yeni yuvasını arıyor

        Pilates yaparak verdiği 6 kilo ile ünlenen kedi Şiraz, sahibinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yeni yuvasını arıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:53
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        Gülendam Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede yaklaşık 10 kiloya yaklaştığını fark ederek veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürmeye başladı.

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        Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi.

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        Sağlığına kavuşan Şiraz'ın sahibi Gülendam Dikkatli, temmuz başında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Torunu Beyza Dikkatli'nin alerjisi çıkması sonucu Şiraz, 2 aydır hayatına veteriner kliniğinde devam etmeye başladı.

        Fizyoterapisti Yağmur Denli, tedavi sürecinde yanında olduğu Şiraz'a mutlu olacağı yeni yuvasını arıyor.

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        "PİLATES YAPARKEN VE FİT HALİYLE ÜNLÜ OLDU"

        Denli, Şiraz'ın havuzdaki kızgın surat ifadesi, pilates yaparkenki huysuzluğuyla meşhur olduğunu söyledi.

        Denli, "Şiraz 6 ay önce kilo problemiyle geldi. Birazcık da tembel olduğu için kısırlaştırmayla birlikte de metabolizması yavaşladı. Fazla tembel, önüne topu attığınızda ona vurmaya bile yeltenmeyen bir kediydi. Bundan dolayı da fazla kiloları vardı. Pilates yaptık, yüzdük, biraz da diyete girdik. 6 aylık bir sürede 6 kilo verdi. Bu dönemde bayağı da meşhur oldu. Şiraz özellikle diyetisyenlerin sosyal medya sayfalarında yayınlandı ve kilo sorunu olan kişiler tarafından biraz örnek alınmaya başlandı. Pilates yaparken ve fit haliyle bayağı ünlü oldu" ifadelerini kullandı.

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        Şiraz'ın egzersizlere ilk başladığı zaman biraz agresif olduğunu belirten Denli, alışana kadar tepkilerinin çok sert olduğunu söyledi.

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        Denli, Şiraz'ın bir süre sonra alışmaya başladığını kaydederek, "Alışması sakin olduğu anlamına gelmiyor. Canı egzersiz yapmak istemediği her an tepkisini gösteriyordu. Şu an 3,5 kilo. Kilosunu kontrol altında tutuyoruz. Şu an çok daha hareketli, daha fazla oyun oynayan kedi haline geldi" dedi.

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        "ESKİ KİLOSUNA GELMESİNİ ENGELLEYECEK GÜZEL BİR YUVA OLURSA SAHİPLENDİRECEĞİZ"

        Denli, Şiraz'ı takip şartıyla sahiplendireceklerini söyleyerek, "Çünkü uzun süre emek verdik ve sahiplerinin de aslında göz bebeğiydi. Sahipleri Şiraz ile iletişimi koparmadı, halen takipteler. Şiraz'ın takibini yapabileceğimiz, sağlıklı bir şekilde bakabilecek, tekrar eski kilosuna gelmesini engelleyecek güzel bir yuva olursa sahiplendireceğiz. Ankara içinde sahiplendirmek istiyoruz" diye konuştu.

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        #kedi Şiraz
        #KEDİ
        #pilates
        #haberler
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