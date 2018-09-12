Pilatesçiler İstanbul'da buluşuyor

Tüm dünyada en popüler olan etkili egzersizlerden pilates, ülkemizde de yoğun ilgi görüyor. Pilates organizasyonlarından “Pilates On Tour”, 19-25 Eylül tarihleri arasında 5. kez İstanbul’da Marriott Asia Hotel’de gerçekleşecek.

Bu egzersiz metodunun yaratıcılarının dünyanın çeşitli ülkelerinde 15 yılı aşkın süredir organize ettiği “Pilates On Tour”un İstanbul programı, her ekolden pilates ve hareket uzmanının yanı sıra bu egzersizi yaşam tarzı edinenlerin de katılımına açık olacak.

Programda, dünyadaki yeni egzersiz metotları, öğretim yöntemleri, ders programlama, iş geliştirme ve spesifik gruplara (profesyonel basketbolcular, hamileler, meme kanseri geçirmiş kadınlar gibi) yönelik pilates egzersizleri bilimsel temele dayalı içeriklerle ele alınacak. İçeriklerin hem teorik hem uygulamalı olarak anlatılacağı konferansta Türkiye’deki pilates camiası dünyadaki yenilikleri yakından takip etme fırsatına sahip olacak.

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