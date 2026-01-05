Pınar Deniz: O anneleri tebrik ediyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pınar Deniz, Gayrettepe'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bazı ihtiyaçlar vardı, alışveriş yaptım. Çok şükür iyiyim, yavrumu büyütüyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan Pınar Deniz; "Sürekli Fikret ile olduğum için harika bir yıl geçirdim. Benim için her şey çok güzeldi 2025'de" ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN DESTEK OLANLAR VAR"

Oğlu Fikret'ten sonraki hayatını da anlatan Pınar Deniz, annelikle birlikte hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi. Deniz; "Hayatına bir çocuk geldiğinde bambaşka bir yere evriliyorsun. Bütün hayatım onunla. Bu aydan itibaren işe de döneceğim yavaş yavaş. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş çocuk büyütmek. Destek almadan çocuk büyüten bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok zormuş, biz de 5 kardeşiz. Annem, nasıl büyütmüş acaba? Şükürler olsun destek olanlar var etrafımda. Kaan olmasa çok zorlanırdım. Ailelerimiz olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş, iyi bir babaya sahip en güzel şey" diye konuştu.