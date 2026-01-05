Habertürk
        Pınar Deniz: O anneleri tebrik ediyorum

        Pınar Deniz: O anneleri tebrik ediyorum

        Geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Hakan'ı kucağına alan Pınar Deniz, anneliğe dair açıklamalarda bulundu; "Çocuk büyütmek. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş Destek almadan çocuk büyüten bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok zormuş"

        Giriş: 05.01.2026 - 12:20 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:23
        "O anneleri tebrik ediyorum"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pınar Deniz, Gayrettepe'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bazı ihtiyaçlar vardı, alışveriş yaptım. Çok şükür iyiyim, yavrumu büyütüyorum" dedi.

        Geçtiğimiz yıl eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan Pınar Deniz; "Sürekli Fikret ile olduğum için harika bir yıl geçirdim. Benim için her şey çok güzeldi 2025'de" ifadelerini kullandı.

        "ŞÜKÜRLER OLSUN DESTEK OLANLAR VAR"

        Oğlu Fikret'ten sonraki hayatını da anlatan Pınar Deniz, annelikle birlikte hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi. Deniz; "Hayatına bir çocuk geldiğinde bambaşka bir yere evriliyorsun. Bütün hayatım onunla. Bu aydan itibaren işe de döneceğim yavaş yavaş. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş çocuk büyütmek. Destek almadan çocuk büyüten bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok zormuş, biz de 5 kardeşiz. Annem, nasıl büyütmüş acaba? Şükürler olsun destek olanlar var etrafımda. Kaan olmasa çok zorlanırdım. Ailelerimiz olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş, iyi bir babaya sahip en güzel şey" diye konuştu.

        "UYKUSUZLUK ZOR"

        Uyku konusunda da bazı zorluklar yaşadığını söyleyen Pınar Deniz; "Uykuyu seven birisiyim. Uykusuzluk çok zor. Ağladığında keşke dillense de söylese de ben de anlasam artık oluyor. Arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Onun isteklerine kulak verdiğinde anlıyorsun bir yerden sonra ama başlarda neden ağladığının karşılığını bir türlü bulamıyordum, sonra öğrenmeye başlıyorsun" dedi.

        #Pınar Deniz
        #Fikret Hakan Yıldırım
        #Kaan Yıldırım
