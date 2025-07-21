Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.

Ayşe Barım, 27 Ocak 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor. 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkan Ayşe Barım'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilerek, Barım'ın 30 yıl hapisle yargılandığı duruşmayı, 1 Ekim 2025'e ertelenmişti.

Öte yandan Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel'in de ID İletişim'den ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak bu iddianın gerçek olmadığı öğrenildi.

Pınar Deniz'in yeni menajerinin ise Ahmet Koraltürk olduğu öğrenildi.

Pınar Deniz'den önce de; Hazal Kaya ve Ali Atay, ID İletişim ile yollarını ayırmış ve ünlü çift Pınar Deniz gibi Ahmet Koraltürk ile anlaşmıştı.