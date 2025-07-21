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        Haberler Magazin Pınar Deniz'den 'Ayşe Barım' kararı - Magazin haberleri

        Pınar Deniz'in menajeri değişti

        Ünlü oyuncu Pınar Deniz, tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim'den ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:09
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        Ayşe Barım'dan ayrıldı
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        Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.

        Ayşe Barım, 27 Ocak 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor. 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkan Ayşe Barım'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilerek, Barım'ın 30 yıl hapisle yargılandığı duruşmayı, 1 Ekim 2025'e ertelenmişti.

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        Pınar Deniz, menajerliğini yürüttüğü ID İletişim ile bağlarını kopardı. Ünlü oyuncu, ajansla yollarını ayırarak sosyal medya hesabındaki iletişim bilgilerinden ID İletişim'in adını kaldırdı.

        Ayşe Barım - Pınar Deniz

        Pınar Deniz'in yeni menajerinin ise Ahmet Koraltürk olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel'in de ID İletişim'den ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak bu iddianın gerçek olmadığı öğrenildi.

        Pınar Deniz'den önce de; Hazal Kaya ve Ali Atay, ID İletişim ile yollarını ayırmış ve ünlü çift Pınar Deniz gibi Ahmet Koraltürk ile anlaşmıştı.

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