17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, mart ayında bebeklerine kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı.

Deniz, eşi ve oğlunun fotoğraflarını "İyi ki babamız... Çok..." notuyla yayımladı.

Pınar Deniz, ayrıca paylaştığı fotoğraflarla ilk kez oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü göstermiş oldu.