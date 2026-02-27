Canlı
        Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde başrolde

        Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde başrolde

        Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin başrolü Pınar Deniz oldu. Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 13:53
        Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde başrol

        Türk sinemasının uluslararası yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde, Pınar Deniz başrolde olacak.

        Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak.

        Pınar Deniz’in projede üstleneceği karakter ve hikâyenin detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.

        #Nuri Bilge Ceylan
        #Pınar Deniz
