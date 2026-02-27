Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde başrolde
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin başrolü Pınar Deniz oldu. Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak
Türk sinemasının uluslararası yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde, Pınar Deniz başrolde olacak.
Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak.
Pınar Deniz’in projede üstleneceği karakter ve hikâyenin detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.
