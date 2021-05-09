İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada son 2 dakikaya 10-9 üstün giren Burgos, 4 sayılık farka ulaştığı (13-9) periyodu 15-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Onuralp ve M'Baye ile 17-15 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 23-21 önde girdi. Son bölümde 29-25 üstünlük kuran İspanyol temsilcisi devreyi 29-28 üstün bitirdi.

Hücum ribauntlarında etkili olan Burgos, 35-30 üstünlük kurduğu üçüncü periyotta 25. dakikayı da 37-34 önde geçti. Son bölümde Cook ve Benite ile aradaki farkı 7 sayıya kadar yükselten (44-37) İspanyol temsilcisi periyodu 46-39 üstün bitirdi.

Son periyoda Kennedy ve M'Baye'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor, Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle 24. dakikada 51-50 öne geçti. Son 5 dakikasına 54-54 eşitlikle girilen müsabakada son dakikaya Burgos 60-59 üstün girdi. Müsabakadan 64-59 galip ayrılan İspanyol temsilcisi kupayı üst üste ikinci kez kazandı.

Salon: Nagorny

Hakemler: Eddie Viator (Fransa),Ademir Zurapovic (Bosna Hersek),Yohan Rosso (Fransa)

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Henry 1, Kennedy 5, M'Baye 17, Morgan 13, Mahir Ağva 2, Meteacan Birsen 10, Onuralp Bitim 2, Semih Erden 1, Yunus Sonsırma

Hereda San Pablo Burgos: Renfore 14, Benite 15, Rabaseda, Rivero 9, Kravic 8, Barrera, Cook 3, Horton 5, McFadden 5, Sakho, Salash, Salvo 5

1. periyot: 13-15

Devre: 28-29

3. periyot: 39-46

TBF VE TÜRKOĞLU'NDAN TEBRİK

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımına mağlup olup organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka için tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Pınar Karşıyaka’yı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandırdınız." ifadelerini kullandı.

TBF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ise, "FIBA Şampiyonlar Ligi'ni büyük bir mücadele sonunda finalist olarak tamamlayan ve hepimizi gururlandıran temsilcimiz Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.