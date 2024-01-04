Pınar Karşıyaka: 89 - Rio Breogan: 85 MAÇ SONUCU
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 89-85 yendi. 2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna kalacağı eşleşmede 2. karşılaşma 10 Ocak'ta İspanya'da oynanacak.
İlk 3 dakikasını Pınar Karşıyaka'nın 7-3 önde geçtiği müsabakada üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, son 2 dakikaya 18-14 önde girdi. Hilliard ve Martin'le etkili olan Pınar Karşıyaka periyodu 24-20 üstün tamamladı.
İkinci periyoda üst üste basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 10 sayı farkla 34-24 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka soyunma odasına 52-39 üstün gitti.
Üçüncü periyodun başında 3 sayılık basketlerle etkili olmayan çalışan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 64-55 önde geçti. Pınar Karşıyaka, periyodu 73-62 üstün tamamladı.
Konuk takımın 5-0'lık seriyle başladığı dördüncü periyodun son 5 dakikasına Pınar Karşıyaka, 78-70 önde girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 89-85 galip ayrıldı.
Karşıyakalı taraftarlar, karşılaşma başladıktan sonra İstiklal Marşı okumaya başladı. İstiklal Marşı tamamlanana kadar müsabaka durdu.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Gvidas Gedvilas (Litvanya) Alexandre Deman (Fransa)
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi, Jaylon Brown 9, Martin 10, Vitto Brown 7, Carey 16, McCollum 25, Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 2, Hilliard 13
Rio Breogan: Garcia 9, McLemore 17, Momirov 19, Nakic 6, Sajus 6, Fernandez 16, Jogela 2, Polite, Sergi Quintela 4, Rudan 6
1. periyot: 24-20
Devre: 52-39
3. periyot: 73-62