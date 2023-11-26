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        Haberler Spor Basketbol Pınar Karşıyaka, evinde 5'te 5 yaptı - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, evinde 5'te 5 yaptı

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka evinde 5'te 5 yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:00
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        Pınar Karşıyaka, evinde 5'te 5 yaptı
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Beşiktaş'ı 94-85 yenen Pınar Karşıyaka evinde 5'te 5 yaptı.

        Bu sezon Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Bursaspor, Çağdaş Bodrum ve son olarak Beşiktaş'ı yenmeyi başaran yeşil-kırmızılılar taraftarına büyük mutluluk yaşattı. Başantrenör Ufuk Sarıca yaptığı açıklamada hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

        Maçın başında iki takımın çekişmeli bir mücadele ortaya koyduğunu anlatan Sarıca, "Mücadelede kritik bir zamanda geriye düştük. Orası belki de geri döndüremeyeceğimiz bir an olabilirdi. Bizim tecrübeli oyuncularımız var ve gerçekten o bölümü iyi oynadık. İlk yarıda ise iyi oynadığımız bölümlerde bencillik yaptık, topu paylaşmadık. Yoksa ilk yarıda istediğimiz skora ulaşabilirdik. İkinci yarıda hücumda akıcıydık. Ligin en az sayı yiyen takımına 94 sayı attık. Sonuç olarak kazanmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Strasbourg ile oynayacağız. Bu maça odaklanmalıyız" dedi.

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