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        Haberler Spor Basketbol Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da! - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı 86-76 yenerek son 16 turu gruplarına kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:04
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        Pınar Karşıyaka son 16'da!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

        Karşılaşmaya Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, McLemore'un sayılarına rağmen ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Hilliard'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (22-14) kadar yükselten Pınar Karşıyaka, periyodu 22-17 üstün tamamladı.

        İkinci periyodun başında farkı 13 sayıya (33-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip 17. dakika içinde farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 38-34. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

        Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 12 sayı farkla 54-42 üstün geçti. Periyodun son dakikasına 58-52 önde giren yeşil-kırmızılı takım, çeyreği 62-56 üstün tamamladı.

        Son periyotta bitime 4 dakika kala Rudan'ın basketiyle 70-70 beraberliği yakalayan rakibi karşısında Hilliard, McCollum ve Carey'le 9-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, skoru 79-70'e getirdi. Müsabakadan 86-76 galip ayrılan Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükseldi.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

        Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 4, Martin 6, Hilliard 17, Vitto Brown 17, Carey 10, Jaylon Brown 12, Mert Celep, Furkan Haltalı 6, Deniz Kılıçlı, McCollum 14

        Rio Breogan: Garcia 5, Momirov 11, McLemore 11, Nakic 12, Sajus 6, Fernandez, Jogela 7, Polite, Sergi Quintela 14, Rudan 10, Ventura

        1. Periyot: 22-17

        Devre: 43-39

        3. Periyot: 62-56

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