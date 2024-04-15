Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Pınarbaşı, bayramda nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı

        Pınarbaşı, bayramda nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı

        Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde nüfusunun yaklaşık 20 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, 'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi 9 günlük tatilde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        2

        Zarı Çayı'nın asırları bulan yolculuğunda oluşan Horma Kanyonu, son düzenlemelerle kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalar arasında ahşap platformdan geçerken kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

        3

        Belediye Başkanı Serkan Arı, 9 günlük tatilde bölgeyi yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve sezona çok güzel başladıklarını anlattı.

        4

        İlçenin turizmde parlayan yıldız olduğunu ifade eden Arı, "Milli Parklar tarafından bölgeye yapılan yatırımlarla ilçemiz doğa turizminde adından söz ettiren bir turizm destinasyonu haline geldi. Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile ülke çapında duyulmaya başlandı. Bu sayede her geçen gün ilçemize olan ilgi artmaya devam ediyor" dedi.

        5

        Arı, doğa turizmini geliştirmek adına bölgeye yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

        6

        "TURİSTLER BURADAN ÇOK MUTLU AYRILIYOR"

        Seyahat acentesi yetkilisi Bünyamin Şekerci, bölgeye bayramda çok sayıda turist getirdiklerini aktararak, "Bayramda aşırı bir yoğunluk vardı, otoparkta yer bulamadık. Buralar yeni yeni duyuluyor. Kanyonlara yoğun bir ilgi var. Sosyal medyanın etkisi ile büyük bir hızla duyuluyor. Kanyonlar, büyük bir adrenalin duygusu hissettiriyor insanlara. Turistler buradan çok mutlu ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

        7

        Bayram tatili için bölgeye gelen Nurettin Çiçek, Pınarbaşı'nın doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

        Horma Kanyonu'ndan geçtiklerini anlatan Çiçek, "Kanyonu görmek istedik, gerçekten muhteşemmiş. Düşüncelerimin ötesinde bir güzellik vardı. İçerde çok güzel bir yürüyüş yolu çalışması yapılmış. Kayalara tutunarak yapılmış bir yol güzergahı. Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer. Ben çok büyülendim. Gerçekten burayı insanların görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

        8

        Ilıca Şelalesini de gördüklerini ifade eden Çiçek, "Kanyonun sonunda şelale var dediler, şelaleyi de gördük. O da muhteşem. Buradaki doğa dünya cenneti diyebilirim. Kanyon çok derin. Yukarda 2 kat yükseklik varsa aşağıda da 2 kat yükseklik var. İçerisinde acayip hava sirkülasyonu var. Mutlaka gezilip görülmesi lazım. Fotoğraftan bakmakla da olmuyor. Yolu buraya düşenler mutlaka burayı görsün" diye konuştu.

        9

        Ziyaretçilerden Adem Bozlak da Samsun'dan geldiğini belirterek, "Hep merak ediyorduk burayı, bayram tatili bitmeden geldik. Kanyonlar, şelale, doğası çok güzel. İnsan burada dinlenip huzuru buluyor" ifadelerini kullandı.

        Pınarbaşı ilçesinde yöresel ürünler restoranı bulunan Aydın Gündoğdu da bayramın yoğun geçtiğini söyledi.

        10

        Gündoğdu, "Bayram tatilimiz çok güzel geçti. Yoğun bir tempodaydık. Kıştan, ramazandan çıktık bu yoğunluk can suyu oldu. Biz burada yöresel ürünler yapıyoruz. Coğrafi işaretli kara çorbanın yanı sıra ıspıt dolması, mantar kavurma, mantı gibi yöresel yemeklerle sunumumuzu yapıyoruz" diye konuştu.

        #pınarbaşı
        #kastamonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"