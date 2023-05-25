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Pirzola nedir, neyden yapılır? Pirzola hayvanın neresi?

Sporcuların öğünlerinin vazgeçilmezi, diyet yapanların tercihi pirzola, besin değeri açısından oldukça zengindir. Çinko deposu olan pirzola, dana veya kuzunun sırtından elde edilir. Pirzola nedir? Neyden yapılır? Pirzola hakkında tüm bilgileri sizin için derledik…

Pirzola Nedir, Neyden Yapılır? Pirzola Hayvanın Neresi?
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İster tavada, ister fırında ama en çok da mangalda yapılan pirzola, kırmızı et severlerin vazgeçilmez yemeğidir. Pirzola neden yapılır? Pirzola hayvanın neresidir? İşte pirzola hakkında tüm bilgiler…

Pirzola Nedir

Pirzola hayvanın sırt kısmından kaburgayla birlikte çıkarılan parça ettir. Başka bir ifadeyle; büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların kaburga kısmının bitişiğindeki et ile birlikte kesilmesidir. Hayvanın sırt kısmından elde edilen antrikot; kaburgadan sıyrılmaz ve kemikleri düzgün bir şekilde kesilirse bu parça pirzola ismini alır.

En yaygın çeşidi koyun ve dana pirzolasıdır.

Pirzola Neyden Yapılır

Pirzola koyun veya dananın sırt kısmındaki kaburgaya yakın bir kısımdan elde edilir. Tavada, ızgarada, fırında pişirilip yemeğe hazır hale getirilen pirzola et severlerin en çok tercih ettiği yemeklerden biridir. Mangalın vazgeçilmezi olan pirzolanın lezzetli bir yemeğe dönüşebilmesinin en önemli sırrı doğru pişirme yöntemi ve güzel marine edilmesidir. Pirzolaya en çok yakışan baharat ise kekiktir.

Pirzola Neden Yapılır

Et, insan vücudunun protein ihtiyacını karşılar. Bu yüzden kırmızı et tüketimi oldukça önemlidir. Pirzola; tavada, ızgarada ya da fırında olması nedeniyle et tüketiminde tercih edilen bir et çeşididir. Besin değeri açısından oldukça zengin olan pirzola, diyet yapanların kırmızı kan hücrelerinin azalmasını önlemek adına ilk tercih ettikleri besindir. Demir açısından çok zengin olan pirzolanın ölçülü tüketilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca vücuttaki yaraların iyileşmesine yardımcı olurken yeni hücrelerin oluşmasını da sağlar. Büyümekte olan çocukların gelişmesinde etkili olan çinkoyu içermesi bakımından annelerin de vazgeçilmezidir.

Pirzola Hayvanın Neresi

Pirzola dana veya kuzunun sırtındaki kaburgayla birlikte kesilen ettir. En önemli özelliği kaburga gözünün derisi soyulmadan yaklaşık 35 cm kesilmesidir. Pirzola dananın en yumuşak etidir. Pirzola ne kadar taze ve olursa olsun doğru bir teknikle pişirilmezse lezzetli olmayacaktır.

Pirzola Hayvanın Neresinden Olur

Dana pirzola, hayvanın sırt kısmından elde edilir. Hayvanın sırt kısmının yağı, etin içine işlemiştir. Bu da etin daha lezzetli olmasını sağlar. Gerek kuzu gerekse dana pirzola, hayvanın sırtından elde edilir. Fakat tavuk pirzolasında durum farklıdır. Tavuk pirzolası tavuğun but kısmından elde edilir. Tavuğun kaval ve uyluk kemiğinin dahil olduğu kemikli parça açılarak tavuk pirzolası halini alır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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