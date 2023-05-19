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Çoğu yeşillik gibi ıspanakta tazeliğini korumak için soğuk bir ortama ihtiyaç duyar. Bu sebeple buzdolapları ıspanak için en uygun saklama yerleridir. Pişmemiş ıspanaklar buzlukta 6 aya kadar muhafaza edilebilir. Pişmemiş Ispanak bozulur mu? Pişmemiş Ispanak oda sıcaklığında ve dolapta kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Pişmemiş Ispanak nasıl saklanmalıdır? Pişmemiş ıspanakla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Pişmemiş Ispanak Bozulur Mu?

Herhangi bir pişme işleminden geçmeyen ıspanaklar pişmiş ıspanaklara kıyasla daha uzun raf ömrüne sahiptir. Pişmemiş ıspanak buzdolabında 4-5 gün kadar durabilir. Ancak ıspanağın hava almamasına dikkat edilmelidir. Buzlukta ise ıspanak 6 aya kadar saklanabilir. Ispanak soğuk ortamların sebzesidir. Bu sebeple oda sıcaklığında saklanmaya uygun değildir.

Pişmemiş Ispanak Kaç Gün Dayanır?

Pişmemiş yani çığ ıspanak serin ve kuru ortamlarda saklanmayı uygundur. Buzdolabı dışında çürümeye çabuk yüz tutar. Buz sebeple mutlaka buzdolabında bekletilmelidir. Buzdolabında 4-5 güne kadar tazeliğini koruyabilir. Bunun için hava almayan buzdolabı poşetlerinden yararlanabilirsiniz. Buzluk ise daha soğuk bir ortam olduğundan dolayı 6 aya kadar bozulmadan durabilir.

Pişmemiş Ispanak Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Pişmemiş ıspanak dolapta en fazla 4-5 güne kadar dayanabilir. 5 günden sonra ıspanak bozulmaya başlayacaktır. Bozulduğunu ıspanağın kötü kokusundan ve suyunun kıvamını yitirmesinden anlayabilirsiniz. Bu tablo besin zehirlenmesine kadar gidebilmektedir. Bu sebeple uzun süre sakladığınız ıspanakları tüketmemenizi tavsiye ederiz.

Pişmemiş Ispanak Kaç Gün Bekler?

Şayet ıspanak pişirildiyse aynı gün tüketilmesi gerekmektedir. Ancak pişmemiş çiğ ıspanak dolapta 4-5 güne kadar dayanabilir. Önemli olan husus ıspanağın hava ile temasının kesilmesidir. Ispanakları yıkamadan, ağzı bağlı bir poşet yardımıyla buzdolabına koymak gerekir.

Pişmemiş Ispanak Kaç Günde Bozulur?

Pişmemiş ıspanak buzdolabında 4-5 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Ispanak çabuk bozulan bir sebzedir. Oda sıcaklığında saklanmaya uygun değildir. Uzun süreli saklama koşullarından en uygun alternatif buzluktur. Buzlukta pişmemiş ıspanak 6 aya kadar saklanabilir.

Pişmemiş Ispanak Nasıl Saklanmalı?

Pişmemiş ıspanağı saklama konusunda belirli yöntemler vardır. Bu yöntemler:

Öncelikle ıspanakları sudan geçirme işlemini yapmayın. Ispanaklar yıkanmadan ağzı kapalı bir buzdolabı poşeti içerisinde dolaba konulmalıdır. Bu yöntemle buzdolabında 4-5 gün kadar ıspanaklarınızı saklayabilirsiniz.

Şayet ıspanakları buzlukta saklamak isterseniz öncelikle su ve karbonat dolu bir kabın içerisine ıspanakları koyun. Bu yöntemle ıspanağın kumu dibe çökecektir. 10 dakika kadar bekleyin ve daha sonra süzün. Kuruyan ıspanakların kök kısmını kestikten sonra buzdolabı poşeti yardımıyla ağzını sıkıca bağlayın ve buzluğa koyun. Bu yöntemle ıspanaklar bozulmadan 6 aya kadar buzlukta saklanabilir.

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