Piyasa kapanışı: 06 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

06 Aralık 2024 Cuma, BIST 100 günü 1,46 yükselerek 10.081,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10098.1000 puandan işlem görürken en düşük 10010.5700 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse UFUK,DOBUR,ENSRI, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DURDO,ATAGY,TRILC oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.558.674.619.75 TL), ISCTR (9.556.751.372.46 TL), YKBNK (9.126.239.753.22 TL) oldu.