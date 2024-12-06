Piyasa kapanışı: 06 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (06 Aralık 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 34,79 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,53 ile 2.950,13 liraya çıktı.
06 Aralık 2024 Cuma, BIST 100 günü 1,46 yükselerek 10.081,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10098.1000 puandan işlem görürken en düşük 10010.5700 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse UFUK,DOBUR,ENSRI, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DURDO,ATAGY,TRILC oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.558.674.619.75 TL), ISCTR (9.556.751.372.46 TL), YKBNK (9.126.239.753.22 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
300.50 ₺
|
2.39 %
|
10.558.674.620
|
14.17 ₺
|
1.58 %
|
9.556.751.372
|
31.70 ₺
|
3.93 %
|
9.126.239.753
|
65.30 ₺
|
2.92 %
|
8.153.676.852
|
200.00 ₺
|
0.86 %
|
3.905.570.739
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
578.50 ₺
|
9.98 %
|
65.681.497
|
230.40 ₺
|
9.98 %
|
133.125.294
|
21.28 ₺
|
9.97 %
|
125.238.769
|
99.85 ₺
|
9.97 %
|
7.438.709
|
12.82 ₺
|
9.95 %
|
34.470.235
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.12 ₺
|
-9.96 %
|
137.418.720
|
11.83 ₺
|
-9.14 %
|
238.439.437
|
17.25 ₺
|
-6.20 %
|
379.721.411
|
197.00 ₺
|
-4.37 %
|
236.253.776
|
1.57 ₺
|
-4.27 %
|
235.935.724
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Aralık 2024 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,23 artarak 34,79 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 36,79 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,79 ₺
|
0,23 %
|
E
|
36,79 ₺
|
-0,13 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Aralık 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,26 :artarakazalarak 2.638,53 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,53 yükseliş sonucu 2.950,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,53 yükselerek 4.823,47 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.234,86.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.638,53 ₺
|
0,26 %
|
2.950,13 ₺
|
0,53 %
|
19.234,86 ₺
|
0,53 %
|
4.823,47 ₺
|
0,53 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,18 değer kaybederek 99.214,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,42 düşerek 3.989,85 dolardan işlem gördü.