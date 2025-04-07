Piyasa kapanışı: 07 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

07 Nisan 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 0,29 yükselerek 9.407,17 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9506.7300 puandan işlem görürken en düşük 9050.5600 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLRHO,CEMAS,CVKMD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EUHOL,YAPRK,DOCO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.964.260.217.50 TL), AKBNK (8.042.927.954.68 TL), YKBNK (7.857.980.540.02 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Nisan 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 38,00 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,31 düşerek 41,55 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (07 Nisan 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -1,73 azalış ile 2.985,66 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,71 düşüşle 3.647,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.962,97 olurken, Cumhuriyet altını ise 23.778,94 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -5,30 düşüş ile 78.110,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -11,99 azalış ile 1.550,05 dolar.Brent Petrol ise 64,15 dolar