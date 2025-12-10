Piyasa kapanışı: 10 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (10 Aralık 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,40 değer kaybederek 11.193,88 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 42,60 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,37 değer kaybederek 5.746,55 liraya düştü.
10 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.193,88 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,40 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KUYAS,MANAS,AYCES, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,SMRVA,GZNMI.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (10.874.570.551.80 TL), THYAO (10.151.848.618.00 TL), YKBNK (8.690.991.652.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
205.80 ₺
|
1.88 %
|
10.874.570.552
|
270.50 ₺
|
-0.37 %
|
10.151.848.618
|
35.96 ₺
|
-1.59 %
|
8.690.991.652
|
68.65 ₺
|
-0.94 %
|
8.490.855.663
|
14.05 ₺
|
-1.95 %
|
7.109.393.383
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
52.75 ₺
|
9.99 %
|
1.151.624.480
|
13.44 ₺
|
9.98 %
|
25.767.101
|
451.75 ₺
|
9.98 %
|
136.638.638
|
9.81 ₺
|
9.98 %
|
225.685.049
|
1,031.00 ₺
|
9.97 %
|
98.527.601
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.80 ₺
|
-9.98 %
|
314.413.711
|
356.50 ₺
|
-9.97 %
|
226.327.122
|
100.40 ₺
|
-9.96 %
|
1.479.699.853
|
6.15 ₺
|
-9.96 %
|
946.739.474
|
130.50 ₺
|
-9.88 %
|
5.673.085
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Aralık 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 42,60 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 49,61 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,60 ₺
|
0,03 %
|
E
|
49,61 ₺
|
0,14 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Aralık 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -0,29 azalış ile 4.195,99 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,37 düşüşle 5.746,55 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.395,61 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.467,51 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.195,99 ₺
|
-0,29 %
|
5.746,55 ₺
|
-0,37 %
|
37.467,51 ₺
|
-0,37 %
|
9.395,61 ₺
|
-0,37 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,31 yükseliş ile 92.009,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,11 artış ile 3.327,96 dolar.Brent Petrol ise 61,57 dolar