        Piyasa kapanışı: 10 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 10 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (10 Aralık 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,40 değer kaybederek 11.193,88 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 42,60 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,37 değer kaybederek 5.746,55 liraya düştü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.12.2025 - 18:30
        10 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.193,88 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,40 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KUYAS,MANAS,AYCES, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,SMRVA,GZNMI.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (10.874.570.551.80 TL), THYAO (10.151.848.618.00 TL), YKBNK (8.690.991.652.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        205.80
        1.88 %
        10.874.570.552
        T
        270.50
        -0.37 %
        10.151.848.618
        Y
        35.96
        -1.59 %
        8.690.991.652
        A
        68.65
        -0.94 %
        8.490.855.663
        I
        14.05
        -1.95 %
        7.109.393.383
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        52.75
        9.99 %
        1.151.624.480
        M
        13.44
        9.98 %
        25.767.101
        A
        451.75
        9.98 %
        136.638.638
        I
        9.81
        9.98 %
        225.685.049
        M
        1,031.00
        9.97 %
        98.527.601
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        14.80
        -9.98 %
        314.413.711
        S
        356.50
        -9.97 %
        226.327.122
        G
        100.40
        -9.96 %
        1.479.699.853
        E
        6.15
        -9.96 %
        946.739.474
        M
        130.50
        -9.88 %
        5.673.085
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Aralık 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 42,60 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 49,61 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,60
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        49,61
        0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Aralık 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,29 azalış ile 4.195,99 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,37 düşüşle 5.746,55 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.395,61 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.467,51 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.195,99
        -0,29 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.746,55
        -0,37 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.467,51
        -0,37 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.395,61
        -0,37 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,31 yükseliş ile 92.009,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,11 artış ile 3.327,96 dolar.Brent Petrol ise 61,57 dolar

