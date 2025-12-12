Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 12 Aralık 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 12 Aralık 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (12 Aralık 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak 11.302,58 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,21 artış ile 42,69 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,82 ile 5.963,21 liradan işlem gördü.

        Giriş: 12.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 12 Aralık 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,61 yükseliş ile 11.302,58 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi AKENR,CRFSA,BALAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TRALT,SMRVA,ETILR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.468.048.809.25 TL), ISCTR (6.326.164.607.21 TL), YKBNK (5.831.811.390.32 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        272.25
        1.02 %
        7.468.048.809
        I
        13.91
        0.14 %
        6.326.164.607
        Y
        36.40
        1.79 %
        5.831.811.390
        E
        24.56
        0.74 %
        5.767.830.718
        A
        69.55
        0.80 %
        5.524.156.276
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        12.32
        10.00 %
        686.191.984
        C
        133.10
        10.00 %
        456.946.271
        B
        83.65
        9.99 %
        10.975.152
        T
        17.95
        9.99 %
        1.008.100.762
        M
        16.25
        9.95 %
        478.371.941
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        37.48
        -9.99 %
        5.228.141.172
        S
        289.00
        -9.97 %
        1.279.979.010
        E
        4.07
        -9.96 %
        389.871.123
        E
        28.32
        -9.87 %
        303.335.490
        E
        5.03
        -9.86 %
        1.248.756.187
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Aralık 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 42,69 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 50,14 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,69
        0,21 %
        E
        EUR/TRY
        50,14
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Aralık 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,56 :artarakazalarak 4.304,12 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,82 yükseliş sonucu 5.963,21 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,82 yükselerek 9.749,85 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.880,15.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.304,12
        0,56 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.963,21
        1,82 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        38.880,15
        1,82 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.749,85
        1,82 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,53 artış ile 91.738,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,43 yükseliş ile 3.201,32 doları buldu. Brent Petrol ise 60,99 dolar

