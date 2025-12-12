Piyasa kapanışı: 12 Aralık 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

12 Aralık 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,61 yükseliş ile 11.302,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi AKENR,CRFSA,BALAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TRALT,SMRVA,ETILR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.468.048.809.25 TL), ISCTR (6.326.164.607.21 TL), YKBNK (5.831.811.390.32 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Aralık 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 42,69 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 50,14 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (12 Aralık 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,56 :artarakazalarak 4.304,12 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,82 yükseliş sonucu 5.963,21 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,82 yükselerek 9.749,85 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.880,15.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,53 artış ile 91.738,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,43 yükseliş ile 3.201,32 doları buldu. Brent Petrol ise 60,99 dolar