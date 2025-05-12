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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (12 Mayıs 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,80 değer kazanarak 9.747,07 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,77 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,62 değer kaybederek 4.035,07 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.747,07 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,80 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CLEBI,EUHOL,LYDYE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,ULUFA,SAFKR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.785.539.567.90 TL), ASELS (9.283.864.913.80 TL), THYAO (7.660.699.888.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        25.00
        3.39 %
        10.785.539.568
        A
        140.40
        -5.90 %
        9.283.864.914
        T
        309.50
        5.27 %
        7.660.699.889
        I
        10.81
        4.85 %
        7.237.177.012
        K
        154.00
        7.02 %
        6.432.906.452
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        2,712.50
        10.00 %
        246.262.910
        E
        11.88
        10.00 %
        9.080.062
        L
        14,080.00
        10.00 %
        18.592.560
        A
        305.50
        9.99 %
        567.707.418
        E
        74.85
        9.99 %
        2.453.854.845
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        38.90
        -10.00 %
        1.507.171.259
        U
        15.25
        -9.98 %
        28.612.401
        S
        107.50
        -9.97 %
        22.639.454
        P
        34.54
        -9.96 %
        729.254.278
        A
        41.40
        -9.96 %
        429.370.819
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 38,77 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -1,12 düşüş ile 43,14 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,77
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        43,14
        -1,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,57 değer kaybederek 3.239,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,62 değer kaybederek 4.035,07 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.597,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.308,67 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.239,39
        -2,57 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.035,07
        -2,62 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.308,67
        -2,62 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.597,34
        -2,62 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,40 azalış ile 103.054,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,42 yükseliş ile 2.507,86 doları buldu. Brent Petrol ise 65,36 dolar

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