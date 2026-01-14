Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

14 Ocak 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -0,13 düşerek 12.369,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12444.4900 puandan işlem görürken en düşük 12323.6600 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VANGD,RNPOL,ATEKS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OTTO,SMRVA,DOFER oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.903.462.356.50 TL), TRALT (15.057.342.936.90 TL), THYAO (14.507.442.511.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ocak 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 43,18 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,15 yükselerek 50,35 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (14 Ocak 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,71 :artarakazalarak 4.618,90 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,71 yükseliş sonucu 6.408,64 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,71 yükselerek 10.478,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 41.784,35.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 5,03 artış ile 96.841,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,96 yükseliş ile 3.353,36 doları buldu. Brent Petrol ise 66,06 dolar