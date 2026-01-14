Habertürk
        Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Ocak 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,13 değer kaybederek 12.369,89 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 43,18 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,71 değer kazanarak 6.408,64 liraya yükseldi.

        Giriş: 14.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 14 Ocak 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -0,13 düşerek 12.369,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12444.4900 puandan işlem görürken en düşük 12323.6600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VANGD,RNPOL,ATEKS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OTTO,SMRVA,DOFER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.903.462.356.50 TL), TRALT (15.057.342.936.90 TL), THYAO (14.507.442.511.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        289.75
        2.39 %
        15.903.462.357
        T
        48.46
        3.81 %
        15.057.342.937
        T
        287.00
        -1.54 %
        14.507.442.512
        I
        14.59
        0.97 %
        10.238.317.122
        K
        187.90
        -0.58 %
        8.110.753.678
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        54.45
        10.00 %
        22.231.717
        R
        42.24
        10.00 %
        44.776.492
        A
        113.40
        9.99 %
        4.205.637
        D
        8.92
        9.99 %
        84.748.018
        V
        46.24
        9.99 %
        20.538.192
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        472.50
        -10.00 %
        134.640.423
        S
        92.90
        -9.98 %
        1.849.780.925
        D
        37.90
        -9.98 %
        182.690.109
        K
        7.14
        -9.96 %
        623.761.080
        K
        369.00
        -7.75 %
        574.392.502
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ocak 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 43,18 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,15 yükselerek 50,35 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,18
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        50,35
        0,15 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Ocak 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,71 :artarakazalarak 4.618,90 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,71 yükseliş sonucu 6.408,64 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,71 yükselerek 10.478,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 41.784,35.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.618,90
        0,71 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.408,64
        0,71 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.784,35
        0,71 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.478,13
        0,71 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 5,03 artış ile 96.841,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,96 yükseliş ile 3.353,36 doları buldu. Brent Petrol ise 66,06 dolar

