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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 25 Ekim 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 25 Ekim 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (25 Ekim 2024 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,11 artış ile 34,29 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,28 ile 3.020,37 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 25 Ekim 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Ekim 2024 Cuma tarihinde günü 8.908,47 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,40 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi LIDER,EKOS,BINBN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SURGY,OZYSR,TDGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.718.105.853.75 TL), AKBNK (3.818.235.634.24 TL), ISCTR (3.688.029.654.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        276.00
        0.82 %
        4.718.105.854
        A
        49.98
        0.60 %
        3.818.235.634
        I
        11.83
        1.11 %
        3.688.029.655
        T
        111.20
        -0.71 %
        2.985.713.391
        Y
        24.80
        0.57 %
        2.480.548.991
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        92.40
        10.00 %
        151.073.261
        E
        27.34
        9.98 %
        50.366.783
        B
        103.10
        9.97 %
        311.006.732
        K
        79.65
        9.94 %
        186.698.357
        O
        29.34
        9.48 %
        10.204.212
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        66.35
        -9.97 %
        296.794.538
        O
        27.00
        -8.47 %
        647.462.982
        T
        11.82
        -6.93 %
        46.985.283
        A
        483.00
        -6.03 %
        70.370.760
        T
        189.90
        -5.90 %
        1.590.017.273
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Ekim 2024 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 34,29 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,15 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,29
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        37,15
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Ekim 2024 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 2.741,83 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,28 değer kazanarak 3.020,37 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.938,31 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.692,84 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.741,83
        0,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.020,37
        0,28 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.692,84
        0,28 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.938,31
        0,28 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,98 değer kazanarak 68.347,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,97 yükselerek 2.547,39 dolardan işlem gördü.

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