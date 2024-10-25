Piyasa kapanışı: 25 Ekim 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Ekim 2024 Cuma tarihinde günü 8.908,47 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,40 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi LIDER,EKOS,BINBN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SURGY,OZYSR,TDGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.718.105.853.75 TL), AKBNK (3.818.235.634.24 TL), ISCTR (3.688.029.654.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Ekim 2024 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 34,29 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,15 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (25 Ekim 2024 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 2.741,83 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,28 değer kazanarak 3.020,37 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.938,31 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.692,84 lira oldu.