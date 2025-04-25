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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (25 Nisan 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,61 değer kaybederek 9.432,55 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 38,42 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,09 değer kaybederek 4.043,20 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Nisan 2025 Cuma tarihinde günü 9.432,55 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,61 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse AZTEK,DGATE,DERHL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ADEL,BINBN,TKFEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (5.500.971.973.85 TL), THYAO (5.201.939.594.25 TL), EREGL (4.963.036.631.92 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        51.50
        -3.74 %
        5.500.971.974
        T
        317.75
        -1.17 %
        5.201.939.594
        E
        22.62
        3.01 %
        4.963.036.632
        Y
        23.52
        -3.21 %
        4.355.273.255
        A
        135.30
        0.59 %
        4.192.841.483
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        58.85
        10.00 %
        116.340.270
        D
        126.60
        9.99 %
        252.634.064
        S
        11.78
        9.99 %
        88.904.773
        T
        95.30
        9.98 %
        339.991.751
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        37.12
        -9.68 %
        453.460.520
        B
        243.00
        -8.82 %
        218.227.327
        T
        133.90
        -5.97 %
        1.191.761.567
        E
        61.15
        -5.56 %
        944.629.772
        G
        316.75
        -4.88 %
        135.671.111
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Nisan 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 38,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 43,71 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,42
        0,19 %
        E
        EUR/TRY
        43,71
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Nisan 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde -2,31 azalış ile 3.272,08 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,09 düşüşle 4.043,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.610,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.361,66 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.272,08
        -2,31 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.043,20
        -2,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.361,66
        -2,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.610,63
        -2,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,41 değer kazanarak 95.496,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,49 yükselerek 1.815,19 dolardan işlem gördü.

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