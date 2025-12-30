Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 30 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 30 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (30 Aralık 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 42,94 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,83 değer kazanarak 6.033,07 liraya yükseldi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.12.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 30 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        30 Aralık 2025 Salı, BIST 100 günü 0,62 yükselerek 11.220,17 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11235.5100 puandan işlem görürken en düşük 11102.1800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DERIM,RUBNS,AKSUE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,EFOR,HEDEF oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (22.096.595.994.35 TL), TERA (15.225.828.909.20 TL), TEHOL (10.879.942.918.56 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        14.00
        -6.67 %
        22.096.595.994
        T
        181.50
        3.77 %
        15.225.828.909
        T
        34.98
        -9.98 %
        10.879.942.919
        T
        40.88
        0.59 %
        9.534.644.098
        T
        267.75
        1.23 %
        8.697.393.484
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        36.84
        9.97 %
        53.496.581
        R
        21.06
        9.97 %
        73.904.679
        A
        23.86
        9.95 %
        47.793.232
        C
        11.49
        9.95 %
        35.220.531
        G
        58.65
        9.93 %
        996.968.739
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        127.80
        -10.00 %
        120.054.800
        E
        23.76
        -10.00 %
        421.520.776
        H
        42.32
        -10.00 %
        186.150.207
        A
        193.70
        -9.99 %
        347.336.509
        P
        9,982.50
        -9.99 %
        134.714.003
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Aralık 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 42,94 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,18 düşüş ile 50,48 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,94
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        50,48
        -0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Aralık 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,78 :artarakazalarak 4.366,24 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,83 yükseliş sonucu 6.033,07 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,83 yükselerek 9.864,07 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.335,62.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.366,24
        0,78 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.033,07
        0,83 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.335,62
        0,83 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.864,07
        0,83 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,91 değer kazanarak 88.279,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,24 yükselerek 2.972,75 dolardan işlem gördü.

