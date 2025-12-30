Piyasa kapanışı: 30 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

30 Aralık 2025 Salı, BIST 100 günü 0,62 yükselerek 11.220,17 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11235.5100 puandan işlem görürken en düşük 11102.1800 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DERIM,RUBNS,AKSUE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,EFOR,HEDEF oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (22.096.595.994.35 TL), TERA (15.225.828.909.20 TL), TEHOL (10.879.942.918.56 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Aralık 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 42,94 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,18 düşüş ile 50,48 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (30 Aralık 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,78 :artarakazalarak 4.366,24 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,83 yükseliş sonucu 6.033,07 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,83 yükselerek 9.864,07 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.335,62.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,91 değer kazanarak 88.279,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,24 yükselerek 2.972,75 dolardan işlem gördü.