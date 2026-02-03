Piyasa raporu (03 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Şubat 2026 Salı, BIST 100 günü 1,87 yükselerek 13.875,32 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13926.5500 puandan işlem görürken en düşük 13660.7800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SARKY,SANEL,CUSAN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CEMAS,DOFRB,UCAYM.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.567.648.207.75 TL), AKBNK (23.822.398.431.85 TL), ISCTR (15.303.700.304.77 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Şubat 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 43,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,17 yükseliş ile 51,36 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (03 Şubat 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 5,65 artış ile 4.924,54 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 6,12 yükselişle 6.901,32 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.283,66 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.996,63 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,27 düşüş ile 77.399,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,30 azalış ile 2.268,54 dolar.Brent Petrol ise 66,81 dolar