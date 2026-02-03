Habertürk
Habertürk
        Piyasa raporu (03 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (03 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (03 Şubat 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 değer kazanarak 13.875,32 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 43,48 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 6,12 ile 6.901,32 liradan işlem gördü.

        Giriş: 03.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:30
        Piyasa raporu (03 Şubat 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        03 Şubat 2026 Salı, BIST 100 günü 1,87 yükselerek 13.875,32 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13926.5500 puandan işlem görürken en düşük 13660.7800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SARKY,SANEL,CUSAN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CEMAS,DOFRB,UCAYM.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.567.648.207.75 TL), AKBNK (23.822.398.431.85 TL), ISCTR (15.303.700.304.77 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        318.75
        4.25 %
        26.567.648.208
        A
        87.95
        -3.30 %
        23.822.398.432
        I
        17.46
        3.68 %
        15.303.700.305
        A
        296.75
        -0.92 %
        15.016.005.992
        Y
        40.96
        1.59 %
        13.228.728.050
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        45.98
        10.00 %
        2.856.817.718
        S
        38.72
        10.00 %
        34.569.318
        C
        29.70
        10.00 %
        81.856.821
        M
        106.20
        9.99 %
        5.915.585
        F
        42.72
        9.99 %
        337.555.248
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        5.76
        -10.00 %
        1.013.081.457
        D
        99.10
        -9.99 %
        2.739.493.268
        U
        34.66
        -9.97 %
        5.421.624.906
        I
        63.70
        -9.96 %
        112.881.061
        G
        11.11
        -9.75 %
        148.662.891
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Şubat 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 43,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,17 yükseliş ile 51,36 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,48
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        51,36
        0,17 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Şubat 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 5,65 artış ile 4.924,54 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 6,12 yükselişle 6.901,32 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.283,66 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.996,63 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.924,54
        5,65 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.901,32
        6,12 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.996,63
        6,12 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.283,66
        6,11 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,27 düşüş ile 77.399,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,30 azalış ile 2.268,54 dolar.Brent Petrol ise 66,81 dolar

