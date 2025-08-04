Piyasa raporu (04 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Ağustos 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,99 yükseliş ile 10.853,49 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SKYMD,BMSCH,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GIPTA,PAPIL,DAGHL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.742.200.923.25 TL), AKBNK (8.122.777.889.95 TL), YKBNK (7.849.221.983.18 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Ağustos 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 40,67 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 47,06 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (04 Ağustos 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,28 :artarakazalarak 3.372,94 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,40 yükseliş sonucu 4.413,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,40 yükselerek 7.215,44 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.773,48.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,97 değer kazanarak 114.887,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,24 yükselerek 3.645,41 dolardan işlem gördü.