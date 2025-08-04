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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (04 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (04 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Ağustos 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 40,67 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,40 ile 4.413,11 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (04 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        04 Ağustos 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,99 yükseliş ile 10.853,49 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SKYMD,BMSCH,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GIPTA,PAPIL,DAGHL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.742.200.923.25 TL), AKBNK (8.122.777.889.95 TL), YKBNK (7.849.221.983.18 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.50
        1.99 %
        10.742.200.923
        A
        66.85
        0.45 %
        8.122.777.890
        Y
        34.02
        2.29 %
        7.849.221.983
        I
        15.14
        1.41 %
        7.497.455.052
        K
        181.70
        -0.38 %
        5.315.844.193
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        17.93
        10.00 %
        225.549.511
        B
        15.51
        10.00 %
        139.651.058
        E
        47.10
        10.00 %
        160.635.795
        B
        9.46
        10.00 %
        6.010.636
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        109.80
        -10.00 %
        494.260.731
        P
        25.74
        -9.94 %
        1.888.752.298
        D
        170.10
        -8.99 %
        42.395.511
        A
        15.01
        -7.35 %
        242.527.694
        I
        34.66
        -7.08 %
        827.806.837
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 40,67 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 47,06 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,67
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        47,06
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,28 :artarakazalarak 3.372,94 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,40 yükseliş sonucu 4.413,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,40 yükselerek 7.215,44 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.773,48.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.372,94
        0,28 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.413,11
        0,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.773,48
        0,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.215,44
        0,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,97 değer kazanarak 114.887,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,24 yükselerek 3.645,41 dolardan işlem gördü.

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