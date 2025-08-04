Piyasa raporu (04 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Ağustos 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 40,67 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,40 ile 4.413,11 liradan işlem gördü.
04 Ağustos 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,99 yükseliş ile 10.853,49 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SKYMD,BMSCH,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GIPTA,PAPIL,DAGHL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.742.200.923.25 TL), AKBNK (8.122.777.889.95 TL), YKBNK (7.849.221.983.18 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.50 ₺
|
1.99 %
|
10.742.200.923
|
66.85 ₺
|
0.45 %
|
8.122.777.890
|
34.02 ₺
|
2.29 %
|
7.849.221.983
|
15.14 ₺
|
1.41 %
|
7.497.455.052
|
181.70 ₺
|
-0.38 %
|
5.315.844.193
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.93 ₺
|
10.00 %
|
225.549.511
|
15.51 ₺
|
10.00 %
|
139.651.058
|
47.10 ₺
|
10.00 %
|
160.635.795
|
9.46 ₺
|
10.00 %
|
6.010.636
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
109.80 ₺
|
-10.00 %
|
494.260.731
|
25.74 ₺
|
-9.94 %
|
1.888.752.298
|
170.10 ₺
|
-8.99 %
|
42.395.511
|
15.01 ₺
|
-7.35 %
|
242.527.694
|
34.66 ₺
|
-7.08 %
|
827.806.837
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Ağustos 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 40,67 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 47,06 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,67 ₺
|
0,07 %
|
E
|
47,06 ₺
|
-0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Ağustos 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,28 :artarakazalarak 3.372,94 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,40 yükseliş sonucu 4.413,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,40 yükselerek 7.215,44 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.773,48.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.372,94 ₺
|
0,28 %
|
4.413,11 ₺
|
0,40 %
|
28.773,48 ₺
|
0,40 %
|
7.215,44 ₺
|
0,40 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,97 değer kazanarak 114.887,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,24 yükselerek 3.645,41 dolardan işlem gördü.