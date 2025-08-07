Piyasa raporu (07 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

07 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.956,05 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,50 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,AVGYO,BINHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PINSU,DERHL,EMKEL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.631.747.293.25 TL), AKBNK (7.039.239.871.00 TL), YKBNK (6.786.053.464.62 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ağustos 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,05 düşerek 40,62 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 47,31 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (07 Ağustos 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,49 değer kazanarak 3.385,99 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,55 değer kazanarak 4.427,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.238,46 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.865,35 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,35 artış ile 116.552,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,51 yükseliş ile 3.827,79 doları buldu. Brent Petrol ise 66,73 dolar