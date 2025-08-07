Habertürk
        Piyasa raporu (07 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (07 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (07 Ağustos 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 40,62 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,55 ile 4.427,20 liraya çıktı.

        Giriş: 07.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 18:30
        07 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.956,05 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,50 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,AVGYO,BINHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PINSU,DERHL,EMKEL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.631.747.293.25 TL), AKBNK (7.039.239.871.00 TL), YKBNK (6.786.053.464.62 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        309.00
        0.16 %
        12.631.747.293
        A
        68.55
        2.77 %
        7.039.239.871
        Y
        33.70
        1.87 %
        6.786.053.465
        I
        15.14
        0.73 %
        5.445.072.888
        E
        27.26
        -0.80 %
        4.966.640.387
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        62.70
        10.00 %
        10.476.869
        A
        13.31
        10.00 %
        17.274.128
        1
        289.00
        9.99 %
        1.579.967.103
        Q
        809.50
        9.99 %
        16.721.032
        E
        220.60
        9.97 %
        5.053.069
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        11.19
        -9.98 %
        949.272.368
        D
        27.86
        -9.95 %
        1.530.003.198
        E
        70.05
        -7.59 %
        424.916.920
        I
        113.50
        -7.57 %
        3.611.151
        T
        11.69
        -7.52 %
        2.152.947.542
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ağustos 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,05 düşerek 40,62 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 47,31 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,62
        -0,05 %
        E
        EUR/TRY
        47,31
        -0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Ağustos 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,49 değer kazanarak 3.385,99 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,55 değer kazanarak 4.427,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.238,46 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.865,35 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.385,99
        0,49 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.427,20
        0,55 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.865,35
        0,55 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.238,46
        0,55 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,35 artış ile 116.552,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,51 yükseliş ile 3.827,79 doları buldu. Brent Petrol ise 66,73 dolar

