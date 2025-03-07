Piyasa raporu (07 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Mart 2025 Cuma tarihinde günü 10.507,11 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,46 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MMCAS,USAK,DGATE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise FENER,MEGAP,CEOEM.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.090.244.415.50 TL), ASELS (10.584.615.814.00 TL), YKBNK (8.975.852.126.44 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Mart 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 36,44 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,59 yükselerek 39,57 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (07 Mart 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,40 değer kazanarak 2.923,59 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 3.429,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.607,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.362,70 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,27 düşüş ile 89.699,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,91 azalış ile 2.216,12 dolar.Brent Petrol ise 71,18 dolar