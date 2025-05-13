Piyasa raporu (13 Mayıs 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (13 Mayıs 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,48 değer kaybederek 9.700,17 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,77 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,27 değer kazanarak 4.046,11 liraya yükseldi.
13 Mayıs 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,48 düşüş ile 9.700,17 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi A1CAP,MNDTR,SAYAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,SAFKR,BEGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.871.700.002.34 TL), AKBNK (8.696.643.957.65 TL), ASELS (7.285.179.528.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.54 ₺
|
2.16 %
|
11.871.700.002
|
52.25 ₺
|
0.67 %
|
8.696.643.958
|
136.80 ₺
|
-2.56 %
|
7.285.179.529
|
10.89 ₺
|
0.74 %
|
6.276.257.154
|
304.50 ₺
|
-1.62 %
|
5.889.125.257
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.83 ₺
|
10.00 %
|
40.135.481
|
5.94 ₺
|
10.00 %
|
81.067.886
|
40.26 ₺
|
10.00 %
|
414.171.435
|
5.72 ₺
|
10.00 %
|
136.183.624
|
47.74 ₺
|
10.00 %
|
518.475.020
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
145.80 ₺
|
-10.00 %
|
13.715.989
|
96.75 ₺
|
-10.00 %
|
41.670.644
|
14.58 ₺
|
-10.00 %
|
8.231.154
|
95.40 ₺
|
-10.00 %
|
360.289.275
|
102.70 ₺
|
-9.99 %
|
26.538.091
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mayıs 2025 Salı)
Dolar/TL yüzde -0,03 azalarak 38,77 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,76 yükselerek 43,35 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,77 ₺
|
-0,03 %
|
E
|
43,35 ₺
|
0,76 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Mayıs 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,35 :artarakazalarak 3.247,83 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,27 yükseliş sonucu 4.046,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,27 yükselerek 6.615,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.380,61.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.247,83 ₺
|
0,35 %
|
4.046,11 ₺
|
0,27 %
|
26.380,61 ₺
|
0,27 %
|
6.615,38 ₺
|
0,27 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,54 değer kazanarak 103.602,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,76 yükselerek 2.550,67 dolardan işlem gördü.