Piyasa raporu (13 Mayıs 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

13 Mayıs 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,48 düşüş ile 9.700,17 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi A1CAP,MNDTR,SAYAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,SAFKR,BEGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.871.700.002.34 TL), AKBNK (8.696.643.957.65 TL), ASELS (7.285.179.528.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mayıs 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde -0,03 azalarak 38,77 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,76 yükselerek 43,35 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (13 Mayıs 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,35 :artarakazalarak 3.247,83 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,27 yükseliş sonucu 4.046,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,27 yükselerek 6.615,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.380,61.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,54 değer kazanarak 103.602,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,76 yükselerek 2.550,67 dolardan işlem gördü.