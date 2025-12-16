Habertürk
        Piyasa raporu (16 Aralık 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (16 Aralık 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (16 Aralık 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,94 değer kaybederek 11.348,83 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 42,71 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,51 değer kazanarak 5.939,34 liraya yükseldi.

        Giriş: 16.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (16 Aralık 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        16 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.348,83 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,94 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BURVA,SMRVA,ALKA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GZNMI,MACKO,VKFYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.047.116.287.75 TL), TRALT (7.132.495.674.06 TL), ISCTR (6.016.189.385.14 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        273.25
        -0.36 %
        10.047.116.288
        T
        37.50
        4.34 %
        7.132.495.674
        I
        13.88
        -1.21 %
        6.016.189.385
        T
        186.70
        -4.26 %
        5.796.724.503
        K
        175.80
        -1.29 %
        5.651.868.804
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        484.00
        10.00 %
        71.876.973
        S
        286.25
        9.99 %
        1.489.856.793
        A
        12.24
        9.97 %
        425.787.434
        G
        81.20
        9.95 %
        272.347.264
        Y
        295.50
        9.95 %
        177.202.163
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        78.40
        -9.99 %
        837.345.422
        M
        39.54
        -9.97 %
        241.288.926
        V
        37.04
        -9.97 %
        12.738.375
        M
        16.09
        -9.96 %
        264.244.571
        D
        28.00
        -7.35 %
        6.702.137
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Aralık 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 42,71 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,28 yükseliş ile 50,36 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,71
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        50,36
        0,28 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Aralık 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,38 :artarakazalarak 4.321,58 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,51 yükseliş sonucu 5.939,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,51 yükselerek 9.710,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.724,46.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.321,58
        0,38 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.939,34
        0,51 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        38.724,46
        0,51 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.710,81
        0,51 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,42 yükseliş ile 87.133,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,00 azalış ile 2.924,78 dolar.Brent Petrol ise 58,91 dolar

