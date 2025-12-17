Piyasa raporu (17 Aralık 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

17 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,55 düşüş ile 11.286,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATEKS,AVGYO,LYDYE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BMSTL,TATEN,MACKO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.719.110.915.75 TL), TRALT (7.653.810.651.82 TL), ISCTR (6.893.736.447.01 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Aralık 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 42,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 50,20 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (17 Aralık 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,94 :artarakazalarak 4.342,90 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,96 yükseliş sonucu 5.966,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,96 yükselerek 9.754,97 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.900,56.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,24 değer kazanarak 89.946,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,04 yükselerek 3.017,13 dolardan işlem gördü.