        Piyasa raporu (17 Aralık 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (17 Aralık 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (17 Aralık 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,55 değer kaybederek 11.286,81 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 42,72 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,96 ile 5.966,34 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:30
        17 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,55 düşüş ile 11.286,81 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATEKS,AVGYO,LYDYE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BMSTL,TATEN,MACKO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.719.110.915.75 TL), TRALT (7.653.810.651.82 TL), ISCTR (6.893.736.447.01 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.00
        0.27 %
        9.719.110.916
        T
        39.12
        4.32 %
        7.653.810.652
        I
        13.94
        0.43 %
        6.893.736.447
        A
        201.00
        -3.97 %
        6.812.789.476
        Y
        36.42
        -0.71 %
        6.401.232.367
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        81.95
        10.00 %
        1.988.107
        A
        12.10
        10.00 %
        29.077.183
        L
        15,402.50
        10.00 %
        128.283.213
        E
        15.42
        9.99 %
        16.204.914
        Y
        325.00
        9.98 %
        496.307.577
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        106.20
        -10.00 %
        157.995.945
        T
        14.60
        -9.99 %
        1.112.497.692
        M
        35.60
        -9.96 %
        229.969.988
        S
        257.75
        -9.96 %
        1.934.960.387
        M
        14.49
        -9.94 %
        17.326.504
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Aralık 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 42,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 50,20 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,72
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        50,20
        0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Aralık 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,94 :artarakazalarak 4.342,90 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,96 yükseliş sonucu 5.966,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,96 yükselerek 9.754,97 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.900,56.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.342,90
        0,94 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.966,34
        0,96 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        38.900,56
        0,96 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.754,97
        0,96 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,24 değer kazanarak 89.946,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,04 yükselerek 3.017,13 dolardan işlem gördü.

